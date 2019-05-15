AP seçimleri için Kulu’da sandık kuruldu
23-26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Konya’nın Kulu ilçesinde de sandık kuruldu.
AVRUPA Birliği vatandaşlarının oy kullanacağı ve 23-26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimlerine İsveç vatandaşları da katılıyor. Kulu kökenli 30 binden fazla kişinin yaşadığı İsveç’te vatandaşlık edinip Kulu’da yaşayanların da oy kullanabilmeleri için ilçede sandık kuruldu. Seçimler için Kulu Belediyesi binası içinde yer alan İsveç’in Kulu Fahri Konsolosluğunda kurulan sandıkta bu sabah saat 10.00’da oy verme işlemi başladı. Çifte vatandaşlığı bulunan Kululular, oy kullanmak için belediye binasına giderek oylarını kullanmaya başladı. Kululular, saat 16.00’ya kadar oy kullanabilecek. Öte yandan izin dönemi olmadığı için seçime katılımın düşük olduğu gözlendi.
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