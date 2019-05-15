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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.05.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

AP seçimleri için Kulu’da sandık kuruldu

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AP seçimleri için Kulu’da sandık kuruldu

23-26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Konya’nın Kulu ilçesinde de sandık kuruldu.

AVRUPA Birliği vatandaşlarının oy kullanacağı ve 23-26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimlerine İsveç vatandaşları da katılıyor. Kulu kökenli 30 binden fazla kişinin yaşadığı İsveç’te vatandaşlık edinip Kulu’da yaşayanların da oy kullanabilmeleri için ilçede sandık kuruldu. Seçimler için Kulu Belediyesi binası içinde yer alan İsveç’in Kulu Fahri Konsolosluğunda kurulan sandıkta bu sabah saat 10.00’da oy verme işlemi başladı. Çifte vatandaşlığı bulunan Kululular, oy kullanmak için belediye binasına giderek oylarını kullanmaya başladı. Kululular, saat 16.00’ya kadar oy kullanabilecek. Öte yandan izin dönemi olmadığı için seçime katılımın düşük olduğu gözlendi.

AP seçimleri için Kulu’da sandık kuruldu

 

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