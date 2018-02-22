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AOK, emekliden yine prim kesti

Ali VARLI / BERLİN
22.02.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

Almanya’da yaşayan ve Türkiye’de emeklilik maaşı alan B.G. İle E. Ö. de, sağlık kasası AOK’ya geriye dönük olarak prim ödemek zorunda kaldı. B.G. toplam 2 bin 300, E.G. bin 650 euro ödedi. B.G. ayrıca her ay 49, E.Ö. ise her ay emekli maaşından 38 euro sağlık ve bakım primi olarak AOK’ya ödemesi gerekiyor.

AOK, emekliden yine prim kestiAOK emekli maaşı aldığını tespit ettiği R.A.’ya da mektup gönderdi. Mektupta, 1 Temmuz 2011’de yürürlüğe giren yasa hatırlatılarak Almanya’da ikamet edip de başka ülkelerde emekli maaşı alanların sağlık ve bakım primi ödemesi gerektiği yer alıyor. AOK, hak sahibinden hangi kurumdan ve ne kadar emekli maaşı aldığını kendilerine bildirmesini de istedi. AOK başka emekli maaşı alıp olmadığını da ilgili kişiye sordu.

YASA 2011’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
AOK ve benzeri sağlık kasaları, 1 Temmuz 2011 yılında yürürlüğe giren yasa gereği vatandaşlığına bakılmaksızın Almanya’da ikamet eden ve başka bir ülkeden emekli maaşı alanlardan sağlık ve bakım primi alama hakkına sahip. Emekli maaşından alınacak primlerin miktarı ise alınan maaşa ve çocuklarının olup olmasına göre hesaplanıyor. Bu miktar da yaklaşık yüzde 10 civarında.

Etiketler: avrupadan haberler , Türkiye , PRİM KESİNTİSİ
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