AOK, emekliden yine prim kesti

AOK emekli maaşı aldığını tespit ettiği R.A.’ya da mektup gönderdi. Mektupta, 1 Temmuz 2011’de yürürlüğe giren yasa hatırlatılarak Almanya’da ikamet edip de başka ülkelerde emekli maaşı alanların sağlık ve bakım primi ödemesi gerektiği yer alıyor. AOK, hak sahibinden hangi kurumdan ve ne kadar emekli maaşı aldığını kendilerine bildirmesini de istedi. AOK başka emekli maaşı alıp olmadığını da ilgili kişiye sordu.

YASA 2011’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AOK ve benzeri sağlık kasaları, 1 Temmuz 2011 yılında yürürlüğe giren yasa gereği vatandaşlığına bakılmaksızın Almanya’da ikamet eden ve başka bir ülkeden emekli maaşı alanlardan sağlık ve bakım primi alama hakkına sahip. Emekli maaşından alınacak primlerin miktarı ise alınan maaşa ve çocuklarının olup olmasına göre hesaplanıyor. Bu miktar da yaklaşık yüzde 10 civarında.