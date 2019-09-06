Antalya’da garsondu, İsveç’te pilot oldu
Antalya’da komilik yaparken tanıştığı İsveçli kız arkadaşı sayesinde İsveç’e gelen Erkan Ekici, aldığı havacılık eğitimi sonrası pilot oldu. Küçükken hep uçakları izleyen Ekici, Türk Hava Yolları ile İsveç’e ait SAS Hava Yolu şirketlerine iş başvurusu yaptı.
ADIYAMAN merkeze bağlı Bağpınar köyünde yaptığı kağıttan uçaklarla pilotluk hayali kuran 38 yaşındaki Erkan Ekici, Antalya’da garsonluk yaparken tanıştığı İsveçli kız arkadaşı sayesinde yerleştiği Helsinborg’da hayalini gerçekleştirdi.
9 çocuklu bir ailede büyüyen Ekici, köylerinin üzerinden geçen uçaklardan çok etkilendi. Her seferinde gökyüzündeki uçakların geçişini heyecanla seyreden Ekici’yi zamanla uçuş merakı sardı. Gazete kağıtlarından farklı modellerde uçaklar yapmaya başlayan Ekici için pilot olmak bir tutkuya dönüştü. Liseden sonra Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side’de komilik ve garsonluk yapan Ekici, burada tanıştığı İsveçli kız arkadaşıyla birlikte yaşamak için 2008’de Helsinborg şehrine geldi.
UÇAKLAR HEP EVİMİZİN ÜZERİNDEN GEÇERDİ
Burada dil eğitimi aldıktan sonra Helsinborg’daki bir hal firmasında bilgisayar teknikerliği yapmaya başlayan Ekici, yaşadıklarını şöyle aktardı: “İsveç’te yaşadığımız evin üzerinden sürekli eğitim uçakları geçiyordu. Sanki kader hayalimi gerçekleştirmem için alt yapıyı kuruyordu. Evin balkonundan uçakların eğitimini keyifle izliyordum. Bir gün ‘Helsinborg Nordvastra Skane Fly Klubb’ adlı sivil havacılık uçuş eğitim merkezine kaydımı yaptırdım. Uçuş merkezinde işten ve dil kursundan arta kalan zamanlarımda pilotluk eğitimi almaya başlayarak uçuş hayallerime ilk adımı attım. İlk PPL lisansımı 2015 yılında başarıyla aldım. Ondan sonra ATPL sınavları derken tüm sınav ve aşamaları geçerek pilot olmaya hak kazandım. İngilizce, fizik, matematik gibi alanlarda bilgi isteyen zor bir aşamadan sonra pilotaj eğitimimi tamamladım. Sivil havacılıkta pilot olmak için gerekli 200 saat uçuş ve uluslararası alınan 14 sınavı başarıyla tamamladıktan sonra Ticari Havayolu Pilot Lisansı’nı alarak pilot oldum. Çocuklmuk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.”
THY VE SAS’A İŞ BAŞVURUSU YAPTI
Hem şehirlerarası hem de ülkelerarası uçuş tecrübesi de edinen Ekici “Artık Boing modeli büyük uçakları da rahatlıkla kullanabiliyorum. Son olarak Almanya ve İsveç’te uçular yaptım. THY ile SAS Havayolu şirketlerine iş başvurusu yaptım. Ülkemizde pilotluk eğitiminin biraz daha zor ve pahalı olduğunu biliyorum. Benden sonra biraz da benden esinlenerek, İsveç’te Türkler arasında pilotluk yapmak isteyenlerle karşılaştım. Caner Kaba adındaki Türk kardeşimiz de tüm eğitimlerini tamamlayarak THY ile kontrat imzaladı. Yakında uçuşlara başlayacak. Memleketim Adıyaman’daki akrabam ve arkadaşlarım pilot olduğuma inanamıyorlar. ‘Bizimle dalga geçme’ diyorlar” diye konuştu.
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