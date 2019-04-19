Anneye son görev
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 6 Nisan’da 90 yaşında vefat eden annesi Herlind Kasner’i perşembe günü toprağa verdi. Doğu Almanya’nın Templin kentinde ölen Herlind Kasner için Maria Magdalenen Kilisesinde yas ayini düzenlendi. Ayine, Başbakan Merkel, iki kardeşi, eşi Prof. Joachim Sauer, annesinin arkadaşları ve aile yakınları katıldı.
MERKEL, kardeşleri ve aile yakınları, üzerinde bir demet pembe çiçeklerin bulunduğu açık renkli sade bir tabutun önünde durarak, anne Herlind Kasner’e veda etti. Kilisede düzenlenen ayinde konuşan aile dostu Werner Kraetschell, Kasner için, “Hep neşeli bir insan olarak hatırlarda kalacak” dedi. Kasner, ayinden sonra Templin’de aile mezarlığına defnedildi. Merkel’in babası Horst Kasner ise 8 yıl önce vefat etmişti.
Merkel’le annesi arasında çok sıkı bir bağ vardı. Annesiyle sık sık elefonla görüştüğünü anlatan Merkel, onunla siyasetten daha çok günlük yaşam üzerine konuştuğunu ve akrabaları hakkında bilgileri annesinden aldığını söylemişti. Merkel, geçen yıl düşen annesiyle çok yoğun ilgilendi. Merkel, yurt dışı ziyaretleri olmadığı zaman hafta sonunu annesiyle küçük yazlıklarında geçiriyordu.
Anne Herlind Kasner, Merkel’in geçen yıl 4’üncü yemin törenini meclisteki ziyaretçi kısmından izlemişti. Herlind Kasner, kızının CDU Lideri olarak başbakan olması üzerine üyesi olduğu SPD’den ayrılmıştı.
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