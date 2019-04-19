Anneye son görev

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
19.04.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 6 Nisan’da 90 yaşında vefat eden annesi Herlind Kasner’i perşembe günü toprağa verdi. Doğu Almanya’nın Templin kentinde ölen Herlind Kasner için Maria Magdalenen Kilisesinde yas ayini düzenlendi. Ayine, Başbakan Merkel, iki kardeşi, eşi Prof. Joachim Sauer, annesinin arkadaşları ve aile yakınları katıldı.

MERKEL, kardeşleri ve aile yakınları, üzerinde bir demet pembe çiçeklerin bulunduğu açık renkli sade bir tabutun önünde durarak, anne Herlind Kasner’e veda etti. Kilisede düzenlenen ayinde konuşan aile dostu Werner Kraetschell, Kasner için, “Hep neşeli bir insan olarak hatırlarda kalacak” dedi. Kasner, ayinden sonra Templin’de aile mezarlığına defnedildi. Merkel’in babası Horst Kasner ise 8 yıl önce vefat etmişti.

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Merkel’le annesi arasında çok sıkı bir bağ vardı. Annesiyle sık sık elefonla görüştüğünü anlatan Merkel, onunla siyasetten daha çok günlük yaşam üzerine konuştuğunu ve akrabaları hakkında bilgileri annesinden aldığını söylemişti. Merkel, geçen yıl düşen annesiyle çok yoğun ilgilendi. Merkel, yurt dışı ziyaretleri olmadığı zaman hafta sonunu annesiyle küçük yazlıklarında geçiriyordu.
Anne Herlind Kasner, Merkel’in geçen yıl 4’üncü yemin törenini meclisteki ziyaretçi kısmından izlemişti. Herlind Kasner, kızının CDU Lideri olarak başbakan olması üzerine üyesi olduğu SPD’den ayrılmıştı.

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