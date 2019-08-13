Annesinin yengesi olduğunu öğrenince dehşet saçtı
Almanya’dan tatil için annesi İfakat Doğan ile Kayseri’ye giden Muhammed Erdal Doğan, burada üvey evlat olduğunu, annesi olarak bilgidiği kişinin ise amcasının eşi olduğunu öğrenince dehşet saçtı. Yengesi İfakat Doğan’ı beş kurşunla öldürdükten sonra intihar etti.
KAYSERİ’de yaşayan Ahmet Doğan, 33 yıl önce dünyaya gelen ve ’Muhammed Erdal Doğan’ ismini verdikleri çocuğunu, Almanya’da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan’a evlatlık olarak verdi. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan’ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.YAZ TATİLİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ
Almanya’dan annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri’ye giden Muhammed Erdal Doğan’a, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlattı. Öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan olduğunu söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan’a beş el ateş etti ve aynı silahla yaşamına son verdi.
Olayı duymasının ardından eve gelen Muhammed Erdal Doğan’ın öz babası Ahmet Doğan sinir krizi geçirdi. Ahmet Doğan, oğlunun telefondaki fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle