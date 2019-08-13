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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
13.08.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Annesinin yengesi olduğunu öğrenince dehşet saçtı

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Annesinin yengesi olduğunu öğrenince dehşet saçtı

Almanya’dan tatil için annesi İfakat Doğan ile Kayseri’ye giden Muhammed Erdal Doğan, burada üvey evlat olduğunu, annesi olarak bilgidiği kişinin ise amcasının eşi olduğunu öğrenince dehşet saçtı. Yengesi İfakat Doğan’ı beş kurşunla öldürdükten sonra intihar etti.

KAYSERİ’de yaşayan Ahmet Doğan, 33 yıl önce dünyaya gelen ve ’Muhammed Erdal Doğan’ ismini verdikleri çocuğunu, Almanya’da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan’a evlatlık olarak verdi. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan’ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.

Annesinin yengesi olduğunu öğrenince dehşet saçtı
YAZ TATİLİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ
Almanya’dan annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri’ye giden Muhammed Erdal Doğan’a, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlattı. Öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan olduğunu söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan’a beş el ateş etti ve aynı silahla yaşamına son verdi.

Annesinin yengesi olduğunu öğrenince dehşet saçtı


Olayı duymasının ardından eve gelen Muhammed Erdal Doğan’ın öz babası Ahmet Doğan sinir krizi geçirdi. Ahmet Doğan, oğlunun telefondaki fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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