Annesinin cesedini iki yıl özel tabutta sakladı
Almanya’nın başkenti Berlin’de ilginç bir olay yaşandı. Bild’in haberine göre 57 yaşındaki Uwe M., ölen annesinin 500 Euro olan emekli maaşını alabilmek için cesedini iki yıl boyunca sakladı.
İHBAR üzerine Uwe M.’nin evine baskın yapan polis, yaşlı kadının cesedini özel tabut içinde kömürlükte buldu. Annesinin maaşını alarak yaklaşık 950 Euro olan kirasını ödemeye çalıştığını söyleyen Uwe M. ise kendisini böyle savundu: “Annem benim iyi yaşamamı isterdi. Ben de tam onun istediği gibi yaptım.”
İfadesi alınan Uwe M. daha sonra serbest bırakılırken, cesedin gömülmesini engellemek ve haksız yere kazanç elde etmekten hakkında soruşturma açıldı.
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