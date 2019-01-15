Annesinin böbreği babasının karaciğeriyle hayat buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAnnesinin böbreği babasının karaciğeriyle hayat buldu
GeriAvrupa Annesinin böbreği babasının karaciğeriyle hayat buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
15.01.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Annesinin böbreği babasının karaciğeriyle hayat buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annesinin böbreği babasının karaciğeriyle hayat buldu

Almanya’da doğuştan böbrek yetmezliğiyle dünyaya gelen ve 2008 yılına kadar diyalize giren Aleyna Şahin’e anne ve babası Türkiye’de yeniden hayat verdi. Karaciğer yetmezliği de olan genç kıza baba karaciğerini, anne ise böbreğini bağışladı.

ALMANYA’NIN Nürnberg şehrinde yaşayan Aleyna, doğduğundan beri 2008 yılına kadar diyalizle yaşıyordu. Genç kıza bir kadavrada uygun böbreğin bulunması üzerine böbrek nakli oldu. Ancak nakledilen böbrek 3 yılın sonunda işlevini yitirince anne Yasemin Kahyaoğlu, Almanya’da tedavinin yeterli olmadığını düşünüp kızını alıp İstanbul’a gitti.

ANNE BÖBREĞİNİ, BABA KARACİĞERİNİ VERDİ
İstanbul’da özel bir hastanede tedavisine başlanan Aleyna’nın tekrardan böbrek bulunup nakil işlemi yapılmasına karar verildi. Anne Yasemin Kahyaoğlu’nun böbreğinin uygun olduğunun anlaşılması üzerine kızına bağışladı. Tüm bu tedavi işlemleri sürerken Aleyna’nın karaciğerinde de sorun olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Almanya’da yaşayan baba Ergün Şahin Türkiye’ye çağrıldı ve bazı testlerden geçti. Bu testlerin sonucunda babanın da kızına karaciğerini bağışlayabileceği ortaya çıktı ve Aleyna’nın tedavi süreci başlatıldı. Türkiye’de ender görülen ve şu ana kadar sadece 40 defa gerçekleşen kombin ameliyat yapılarak bir gün arayla önce karaciğer nakli, daha sonra böbrek nakli gerçekleştirildi. Başarılı ameliyatlar sonrası sağlığına kavuşan Aleyna, ”Doğuştan böbrek hastası olarak dünyaya geldim. Yürümede ve nefes almakta zorluk çekiyordum. Vücudumda şişlikler meydana geldi. Almanya’da tedavi sürecim pek iyi geçti diyemem. Türkiye’ye gelerek iyi yaptığımı düşünüyorum. Anneme, babama ve doktoruma teşekkür ediyorum” dedi.

‘TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ALMANYA’NIN ÖNÜNDE’
Kızına karaciğerini bağışlayan baba Ergün Şahin, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, ”Almanya’da yaşadığımız tedavi süreci bizi çok yordu. Türkiye’nin tıp konusunda Almanya’nın önünde olduğunu söyleyebilirim. Orada yapılan tedaviler çare olmazken, burada kızım sağlığına kavuştu. Kızımın sağlığına kavuşması en büyük mutluluğumuz” diye konuştu.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle