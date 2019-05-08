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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
08.05.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Steinhaus, Playboy'un teklifini kabul etmedi

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Steinhaus, Playboy'un teklifini kabul etmedi

40 yaşındaki başarılı futbol hakemi erkek dergisi Playboy'dan kendisine teklif geldiğini söyledi.

BİBİANA Steinhaus Bundesliga'da maç yöneten ilk ve tek kadın hakem.

40 yaşındaki başarılı futbol hakemi erkek dergisi Playboy'dan kendisine teklif geldiğini söyledi. Steinhaus “Gelen öneri Alman Futbol Federasyonu (DFB) basın bürosunda duruyor. Ama çok önceleri gelen bir teklifti” dedi.

Steinhaus, Playboyun teklifini kabul etmedi

Steinhaus, Playboy'un teklifini ise kabul etmedi. Steinhaus “Philipp Lahm'ın bir röportajı Playboy'da yayınlandı. Çok başarılı bir röportajdı. Ben o röportaja kadar Playboy'un röportaj yayınladığını bile bilmiyordum” dedi. Erkek dergisi Playboy Almanya'da farklı mesleklerde öne çıkan ve yıldızı parlayan güzel kadınlara kapak güzeli olmaları için teklifte bulunuyor.

Steinhaus, Playboyun teklifini kabul etmedi

Dergi iç sayfalarına ise teklifi kabul eden kadınların çırılçıplak fotoğraflarına ve röportajına yer veriyor. Bibiana Steinhaus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada annesinin kendi maçlarını stat yerine evde izlemeyi tercih ettiğini de söyledi. Steinhaus “Annem iki maçımı statta izledi. Kızının sahada işini yaptığı sırada tepki almasına dayanamadı. Bir anne için bu tür tepkileri ve olumsuz sözleri duymak çok kolay değil. Benim yönettiğim maçlarda bir daha statta olmama yönünde karar aldı. Bunun yerine televizyonda izliyor ve keyif alıyor” dedi.

Steinhaus, 2001 yılından beri hakemlik yapıyor. Başarılı yönetim gösteren Steinhaus, hızla kariyer yaptı. 2017 yılından beri de dünyanın en çok ilgi çeken lig olan erkekler Bundesliga'da futbol maçları yönetiyor. Uzun bir sakatlık geçiren Steinhaus, Bundesliga'da şimdiye kadar sekiz karşılaşmada görev alabildi.

Steinhaus, Playboyun teklifini kabul etmedi

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