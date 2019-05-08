Steinhaus, Playboy'un teklifini kabul etmedi
40 yaşındaki başarılı futbol hakemi erkek dergisi Playboy'dan kendisine teklif geldiğini söyledi.
BİBİANA Steinhaus Bundesliga'da maç yöneten ilk ve tek kadın hakem.
40 yaşındaki başarılı futbol hakemi erkek dergisi Playboy'dan kendisine teklif geldiğini söyledi. Steinhaus “Gelen öneri Alman Futbol Federasyonu (DFB) basın bürosunda duruyor. Ama çok önceleri gelen bir teklifti” dedi.
Steinhaus, Playboy'un teklifini ise kabul etmedi. Steinhaus “Philipp Lahm'ın bir röportajı Playboy'da yayınlandı. Çok başarılı bir röportajdı. Ben o röportaja kadar Playboy'un röportaj yayınladığını bile bilmiyordum” dedi. Erkek dergisi Playboy Almanya'da farklı mesleklerde öne çıkan ve yıldızı parlayan güzel kadınlara kapak güzeli olmaları için teklifte bulunuyor.
Dergi iç sayfalarına ise teklifi kabul eden kadınların çırılçıplak fotoğraflarına ve röportajına yer veriyor. Bibiana Steinhaus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada annesinin kendi maçlarını stat yerine evde izlemeyi tercih ettiğini de söyledi. Steinhaus “Annem iki maçımı statta izledi. Kızının sahada işini yaptığı sırada tepki almasına dayanamadı. Bir anne için bu tür tepkileri ve olumsuz sözleri duymak çok kolay değil. Benim yönettiğim maçlarda bir daha statta olmama yönünde karar aldı. Bunun yerine televizyonda izliyor ve keyif alıyor” dedi.
Steinhaus, 2001 yılından beri hakemlik yapıyor. Başarılı yönetim gösteren Steinhaus, hızla kariyer yaptı. 2017 yılından beri de dünyanın en çok ilgi çeken lig olan erkekler Bundesliga'da futbol maçları yönetiyor. Uzun bir sakatlık geçiren Steinhaus, Bundesliga'da şimdiye kadar sekiz karşılaşmada görev alabildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle