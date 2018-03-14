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Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı

Celal ÖZCAN / BERLİN
14.03.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

Angela Merkel’in 4’üncü kez Almanya Başbakanı seçildiği Federal Meclis’teki oylamayı annesi Herlind Kasner de izledi.

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  • Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı
  • Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı
  • Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı
  • Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı

HERLIND Kasner, kimya profesörü damadı Joachim Sauer ile meclis tribünlerinde oturup oylamayı izledi. Sauer oldukça rahatken Kasner, hep dikkatli ve zaman zaman heyecanlıydı.

Angela Dorothea Merkel, 17 Temmuz 1954’te Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Papaz babası Doğu Almanya’ya yerleşme kararı alınca henüz kundakta bir bebek olan Angela Merkel, annesiyle birlikte Doğu’ya göçmek zorunda kaldı.

Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı

Merkel’in baba tarafı Polonyalı kökenliydi. Ailenin asıl soyadı Kazmierczak’di. 1930 yılında Kasner olarak Almancalaştırıldı.
Ancak Merkel, 1977-1982 yılları arasında evli kaldığı Ulrich Merkel’in soyadını taşıyor. 1998 yılında kimya profesörü Joachim Sauer’le ikinci evliliğini yaptı.
Merkel’in iki evliliğinden de çocuğu bulunmuyor.

Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı

Annesi, Merkel’den daha çok heyecanlandı

Etiketler: Angela Merkel , Herlind Kasner , Almanya , avrupadan haberler
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