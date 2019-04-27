‘Annemin Almanya Masalı’ seyirciyi ağlattı
Hamburg 2. Tiyatro Köprüsü Festivali’nde sahnelenen yönetmen Dinçer Güçyeter’in otobiyografik göç öyküsü ‘Annemin Almanya Masalı’ duygulu anlar yaşattı. Seyirciler, birinci nesil Türk göçmenlerin özlemlerini, sevdalarını, acılarını, uğradığı ayrımcılıkları ve hayal kırıklıklarını anlatan oyunda kendi yaşamlarında da kesitler buldu.
ALMANYA’nın Hamburg kentinde finale doğru ilerleyen 2. Tiyatro Köprüsü Festivali’nde Essenli yönetmen Dinçer Güçyeter’in otobiyografik göç öyküsü ‘Annemin Almanya Masalı’, Anka Tiyatro Grubu tarafından sahnelendi. Grubun kurucusu ve yönetmeni Dinçer Güçyeter’in annesinin hayat hikayesini anlattığı oyunda rol alan Birten Önel Ural, Filiz Karadağ, Fatoş Şahan, Gül Emeket Karakoyun, Derya Stullgens, Mustafa Toni Aksu, Bora Aydın ve Özay Vural, etkileyici oyunlarıyla birinci nesil Türk göçmenlerin özlemlerini, sevdalarını, acılarını ve hayal kırıklıklarını canlandırdı.
ALMANCA ÜST YAZIYLA SAHNELENDİ
Alman izleyicilerin de takip edebilmesi için Almanca üst yazıyla sunulan oyunda izleyiciler, kendi yaşamlarından da kesitler buldu. Kıymetleri yeterince takdir edilmeyen, ağır işlerde çalışarak sağlıklarını kaybeden yüz binlerce birinci nesil yurttaşımızın gurbette yaşadıkları çilekeş hayatı, son derece iyi işleyen oyun, gerçekçiliğiyle izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Her göçmenin mutlaka yaşadığı ayrımcılıktan, yabancı ülkede insanın kendine yabancılaşmasına kadar, göçün insanlar üzerindeki etkisinin tüm evrelerini sahneye taşıyan tek perdelik oyun, ayakta alkışlandı.
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