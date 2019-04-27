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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kemal DOĞAN / HAMBURG
27.04.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

‘Annemin Almanya Masalı’ seyirciyi ağlattı

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‘Annemin Almanya Masalı’ seyirciyi ağlattı

Hamburg 2. Tiyatro Köprüsü Festivali’nde sahnelenen yönetmen Dinçer Güçyeter’in otobiyografik göç öyküsü ‘Annemin Almanya Masalı’ duygulu anlar yaşattı. Seyirciler, birinci nesil Türk göçmenlerin özlemlerini, sevdalarını, acılarını, uğradığı ayrımcılıkları ve hayal kırıklıklarını anlatan oyunda kendi yaşamlarında da kesitler buldu.

ALMANYA’nın Hamburg kentinde finale doğru ilerleyen 2. Tiyatro Köprüsü Festivali’nde Essenli yönetmen Dinçer Güçyeter’in otobiyografik göç öyküsü ‘Annemin Almanya Masalı’, Anka Tiyatro Grubu tarafından sahnelendi. Grubun kurucusu ve yönetmeni Dinçer Güçyeter’in annesinin hayat hikayesini anlattığı oyunda rol alan Birten Önel Ural, Filiz Karadağ, Fatoş Şahan, Gül Emeket Karakoyun, Derya Stullgens, Mustafa Toni Aksu, Bora Aydın ve Özay Vural, etkileyici oyunlarıyla birinci nesil Türk göçmenlerin özlemlerini, sevdalarını, acılarını ve hayal kırıklıklarını canlandırdı.

‘Annemin Almanya Masalı’ seyirciyi ağlattı

ALMANCA ÜST YAZIYLA SAHNELENDİ
Alman izleyicilerin de takip edebilmesi için Almanca üst yazıyla sunulan oyunda izleyiciler, kendi yaşamlarından da kesitler buldu. Kıymetleri yeterince takdir edilmeyen, ağır işlerde çalışarak sağlıklarını kaybeden yüz binlerce birinci nesil yurttaşımızın gurbette yaşadıkları çilekeş hayatı, son derece iyi işleyen oyun, gerçekçiliğiyle izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Her göçmenin mutlaka yaşadığı ayrımcılıktan, yabancı ülkede insanın kendine yabancılaşmasına kadar, göçün insanlar üzerindeki etkisinin tüm evrelerini sahneye taşıyan tek perdelik oyun, ayakta alkışlandı.

‘Annemin Almanya Masalı’ seyirciyi ağlattı

 

 

 

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