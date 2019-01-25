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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
25.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Almanya’da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

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Almanya’da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

Almanya’nın Münih kentinde yaşayan Türk gençleri, evsizlere ve yardıma muhtaç kişilere sıcak çorba dağıtıp ağaçlara kuşlar için yem sepetleri astı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin yanı sıra kışın aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı. Grup adına açıklama yapan Leyla Çimen ile Furkan Atik, evsiz ve yardıma muhtaç insanları bularak ikram ettikleri bir bardak çorbadan sonra, onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin, kendilerine tarifi mümkün olmayan bir mutluluk kattığını söyledi. Çimen, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ sözleriyle, İslam’ın sosyal yönünü ortaya koymuştur. DİTİB gençliği olarak din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden insani duygularımızı ön plana çıkararak insanlık görevimizi yerine getirdik” dedi.

HARÇLIKLARIMIZI BİRİKTİRDİK
Atik ise çorbayı annelerinin katkılarıyla hazırladıklarını ve diğer yardım malzemelerini harçlıklarını biriktirerek aldıklarını belirterek, “Eksileri bulan soğuk havalardan bizler de etkileniyoruz, üşüyoruz ama o insanların çorbayı aldıktan sonra yüzlerinde oluşan mutluluğu görmek, onların teşekkürünü almak bizleri mutlu ediyor. Kimsesizlere ve muhtaçlara ulaşmak, o insanların yüzünde oluşan mutluluğu görmek isteyen herkese ihtiyacımız var” diye konuştu.

Almanya’da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

Almanya’da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

Almanya’da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

Almanya’da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

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