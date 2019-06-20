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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
20.06.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Anneannesinden ilham aldı, dünya markası oldu

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Anneannesinden ilham aldı, dünya markası oldu

Almanya’nın Stuttgart kentinde doğup büyüyen Ceylan Ateş, Almanya’nın en başarılı mimarlarından. Gurbetçi bir Türk ailesinin kızı olan Ateş, Almanya’da kendi şirketini 4 yıl kadar önce kurdu. Genelde büyük projelere imza atan Ateş, Almanya’da seçkin mimarlar arasına girmeyi başardı.

ALMANYA’da yaşayan ailesinin kadınlarından ilham alarak yeni tasarımlara imza attığını belirten Ateş, şunları söyledi: “Ben Almanya’da doğup büyüdüm. Sıfırdan gelerek bugünlerde olan ailem bana her zaman destek oldu. Ben küçükken anneannem ve annem ev bütçesine destek olsunlar diye kendi elleriyle yaptıkları el işlerini satarak para kazanırlardı. Ben büyüyünce mimarlık okumaya karar verdim. Bu alanda da okulu bitirince iyice uzmanlaşarak kendi ofisimi açtım. Genelde hatırı sayılır projelere imzamı attım. Türkiye’de ödüller kazandım, 2018 yılının tasarımcısısı seçildim. Geçtiğimiz yıllarda sandalyeler ve masalar tasarlamaya başladım. Bunları tasarlarken tamamen annem ve anneannemin el işi olarak yaptıkları ürünlerden ilham aldım. Her bir tasarım için kendim de atölyeye girip birebir kendi ellerimle her ürüne şekil veriyorum. Amacım, dünyaya markamı tanıtmak. Bu yolculuğa Almanya’dan sonra ilk olarak Türkiye’de başlamaya karar vermiştim. Çünkü Türkiye’de bulunan pazar son derece büyük ve hareketli. Sektörün büyük firmaları ile görüşmeler halindeyiz. En doğrusu için düşünüp karar vereceğim.”

‘İMZAMI ALTINDAN ATIYORUM’
Almanya’da tasarımları çok ilgi görünce bunları Türkiye, Japonya ve Dubai’ye taşımaya karar verdiğini anlatan Ateş, şöyle devam etti: “Sadece masalar ve sandalyeler tasarlamıyorum. İsteğe bağlı olarak bu objelere uygun bütün materyalleri tasarlıyorum. Her bir ürünüme ayrı bir isim verdim. Mesela ‘Lider’ adını verdiğim bir koltuğum var. Bunu tasarlarken güçlü karakterdeki insanlardan ilham aldım. Sandalye ile beraber bir de sehpası var, ikisi birlikte çok görkemli duruyor. Bu ürünlerimi şık ve lüks ofisler, oteller ve VİP hizmet veren yerler tercih ediyor. Bütün ürünlerime altından ‘Ceylan Ateş’ diye imzamı atıyorum.”

 

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