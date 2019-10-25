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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Anne mezara, baba hapise, çocuklar gençlik dairesine!

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Anne mezara, baba hapise, çocuklar gençlik dairesine!

Almanya’nın Limbunrg kentinde gözü dönmüş koca dehşet saçtı. 34 yaşındaki Alman koca, 31 yaşındaki eşini sokak ortasında önce otomobiliyle ezdi bununla da yetinmeyen öfkeli koca yola savrulan genç kadına baltayla saldırdı. Talihsiz genç kadın aldığı balta darbeleriyle olay yerinde can verdi.

Anne mezara, baba hapise, çocuklar gençlik dairesinePOLİSTEN edinilen ilk bilgilere göre, bugün Limburg ana tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda yolda yürüyen genç kadına eşi kırmızı renk Audi marka aracıyla çarptı. Önce kaza sanılan olayın bir vahşet olduğu, öfkeli kocanın hışımla arabadan inip elindeki baltayla yerde yatan kadına vurmasıyla etraftakiler tarafından anlaşılabildi. Genç kadının çığlıkları arasında birkaç kez baltayla vurmaya devam eden cani, kadını oracıkta öldürdü.

İKİ ÇOCUKLARI VARMIŞ!
Olay yerine gelen polis, cinayeti işleyen kocayı yakaladı. Kocanın neden karısını öldürdüğü henüz bilinmiyor. Polisteki ilk sorgusunda katil zanlısının ifade vermeyi reddettiği belirtildi. İki küçük çocuk sahibi çiftin çocuklarının cinayet sırasında yuvada olduğu öğrenildi. Daha sonra gençlik dairesi iki çocuğu koruma altına aldı.

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