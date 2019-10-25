Anne mezara, baba hapise, çocuklar gençlik dairesine!
Almanya’nın Limbunrg kentinde gözü dönmüş koca dehşet saçtı. 34 yaşındaki Alman koca, 31 yaşındaki eşini sokak ortasında önce otomobiliyle ezdi bununla da yetinmeyen öfkeli koca yola savrulan genç kadına baltayla saldırdı. Talihsiz genç kadın aldığı balta darbeleriyle olay yerinde can verdi.
POLİSTEN edinilen ilk bilgilere göre, bugün Limburg ana tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda yolda yürüyen genç kadına eşi kırmızı renk Audi marka aracıyla çarptı. Önce kaza sanılan olayın bir vahşet olduğu, öfkeli kocanın hışımla arabadan inip elindeki baltayla yerde yatan kadına vurmasıyla etraftakiler tarafından anlaşılabildi. Genç kadının çığlıkları arasında birkaç kez baltayla vurmaya devam eden cani, kadını oracıkta öldürdü.
İKİ ÇOCUKLARI VARMIŞ!
Olay yerine gelen polis, cinayeti işleyen kocayı yakaladı. Kocanın neden karısını öldürdüğü henüz bilinmiyor. Polisteki ilk sorgusunda katil zanlısının ifade vermeyi reddettiği belirtildi. İki küçük çocuk sahibi çiftin çocuklarının cinayet sırasında yuvada olduğu öğrenildi. Daha sonra gençlik dairesi iki çocuğu koruma altına aldı.
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