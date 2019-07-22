Anne ile kızı bir haftadır kayıptı: Rus koca tutuklandı
Münih’te bir haftadır kendilerinden haber alınamayan 16 yaşındaki kız ile 41 yaşındaki annenin kızın katil zanlısı olarak Rus koca tutuklandı.
ALMANYA’nın Münih kentinde 41 yaşındaki anne ile 16 yaşındaki kızından bir haftadır haber alınamıyor. Polis sözcüsü kadının ve kızının nerede olduklarına ilişkin ellerinde yeni bir bilginin olmadığını söylerken, kadının Rus kökenli eşi Roman H.’nin şüpheli olarak yakalandığını duyurdu. Evinde gözaltına alınan şüpheli eş cezaevine konuldu.
ALIŞ VERİŞE GİDİYORLARDI
Münih kentinde yaşayan 41 yaşındaki Maria Gertsuski ve 14 yaşındaki kızı Tatiana, 13 Temmuz’da saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezine gitmek üzere evden ayrıldı. Otobüse binen anne ile kızı, alışveriş merkezine gidemedi. İkili ortadan kayboldu. Eşi ile üvey kızının kaybolduğunu polise Roman H. bildirdi. İkiliyi her yerde arayan polis, bir ize rastlayamadı. Polis, kadını ve kızını, Rus eşin öldürdüğünden şüpheleniyor.
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