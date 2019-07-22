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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
22.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Anne ile kızı bir haftadır kayıptı: Rus koca tutuklandı

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Anne ile kızı bir haftadır kayıptı: Rus koca tutuklandı

Münih’te bir haftadır kendilerinden haber alınamayan 16 yaşındaki kız ile 41 yaşındaki annenin kızın katil zanlısı olarak Rus koca tutuklandı.

ALMANYA’nın Münih kentinde 41 yaşındaki anne ile 16 yaşındaki kızından bir haftadır haber alınamıyor. Polis sözcüsü kadının ve kızının nerede olduklarına ilişkin ellerinde yeni bir bilginin olmadığını söylerken, kadının Rus kökenli eşi Roman H.’nin şüpheli olarak yakalandığını duyurdu. Evinde gözaltına alınan şüpheli eş cezaevine konuldu.

ALIŞ VERİŞE GİDİYORLARDI
Münih kentinde yaşayan 41 yaşındaki Maria Gertsuski ve 14 yaşındaki kızı Tatiana, 13 Temmuz’da saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezine gitmek üzere evden ayrıldı. Otobüse binen anne ile kızı, alışveriş merkezine gidemedi. İkili ortadan kayboldu. Eşi ile üvey kızının kaybolduğunu polise Roman H. bildirdi. İkiliyi her yerde arayan polis, bir ize rastlayamadı. Polis, kadını ve kızını, Rus eşin öldürdüğünden şüpheleniyor.

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