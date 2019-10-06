‘Anne-babalarınız benim konserlerimde âşık oldu’
Almanya’nın Köln kentinde sahneye çıkan Haluk Levent’in konserine ilgi yoğun oldu. Carlswerk Victoria Salonu’nda konser veren Haluk Levent, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
KONSERDE çok sayıda genç gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, “Birçoğunuzun annesi ve babası benim konserimde âşık oldu. Şimdi ise sizlerle beraberim. Eskiden Almanya’da çok fazla konser veriyordum ancak son yıllarda biraz fazla ara verdim. Bundan sonra daha sık buraya gelip sizlerle birlikte olacağım” diye konuştu.
Zaman zaman sahneden inip şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Haluk Levent, yaklaşık iki saat kaldığı sahnedeki performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.
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