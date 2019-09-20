Anne adaylarına müjde: Kan testini sigorta ödeyecek
Almanya sağlık sisteminin en üst komisyonu, hamilelikte down sendromu ve benzeri hastalık riski bulunması durumunda yapılacak kan testlerinin ücreti anne adayından alınmamasını karara bağladı. Karar gereği doğmamış bebeklerin hastalık riski taşıyıp taşımadığının tespiti için yapılacak kan testlerinin maliyetini sağlık kasaları üstlenecek. Karar 1 Ocak 2021 yılında yürürlüğe girecek.
TESTİN yapılıp yapılamayacağına ise doktorlar karar verecek. Özellikle ileri yaştaki anne adaylarına ve daha önce down sendromu çocuk dünyaya getiren kadınlara yönelik kan testinin yapılması öngörülüyor. Almanya’da henüz doğmamış çocuklarda hastalık tespitini mümkün kılan kan testi yedi yıldır yapılıyor. 129 ile 428 Euro arasında değişen ücreti aileler ödüyor.
KARAR PARTİLERİ DE BÖLDÜ
Almanya’da engellilere yönelik çalışmalar yapan dernekler ise kan testi ücretinin kasalar tarafından ödenmesine karşı çıkıyor. Dernekler ve inisiyatifler alınan kararın, doğmamış bebeklerin engelli ve engelli olmayan olarak ayrıştırılmaya yol açacağını iddia ediyor. Karara siyasi partiler de farklı tepki gösterdi. CDU ve Yeşiller kararı eleştirdi. FDP ise alınan kararı destekledi. Almanya’da down sendromu teşhisi konan doğmamış 10 bebekten dokuzu kürtajla aldırılıyor. Bu da kimi çevrelerin tepkisine yol açıyor.
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