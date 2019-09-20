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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: ING IMAGE
20.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Anne adaylarına müjde: Kan testini sigorta ödeyecek

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Anne adaylarına müjde: Kan testini sigorta ödeyecek

Almanya sağlık sisteminin en üst komisyonu, hamilelikte down sendromu ve benzeri hastalık riski bulunması durumunda yapılacak kan testlerinin ücreti anne adayından alınmamasını karara bağladı. Karar gereği doğmamış bebeklerin hastalık riski taşıyıp taşımadığının tespiti için yapılacak kan testlerinin maliyetini sağlık kasaları üstlenecek. Karar 1 Ocak 2021 yılında yürürlüğe girecek.

TESTİN yapılıp yapılamayacağına ise doktorlar karar verecek. Özellikle ileri yaştaki anne adaylarına ve daha önce down sendromu çocuk dünyaya getiren kadınlara yönelik kan testinin yapılması öngörülüyor. Almanya’da henüz doğmamış çocuklarda hastalık tespitini mümkün kılan kan testi yedi yıldır yapılıyor. 129 ile 428 Euro arasında değişen ücreti aileler ödüyor.

Anne adaylarına müjde: Kan testini sigorta ödeyecek

KARAR PARTİLERİ DE BÖLDÜ
Almanya’da engellilere yönelik çalışmalar yapan dernekler ise kan testi ücretinin kasalar tarafından ödenmesine karşı çıkıyor. Dernekler ve inisiyatifler alınan kararın, doğmamış bebeklerin engelli ve engelli olmayan olarak ayrıştırılmaya yol açacağını iddia ediyor. Karara siyasi partiler de farklı tepki gösterdi. CDU ve Yeşiller kararı eleştirdi. FDP ise alınan kararı destekledi. Almanya’da down sendromu teşhisi konan doğmamış 10 bebekten dokuzu kürtajla aldırılıyor. Bu da kimi çevrelerin tepkisine yol açıyor.

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