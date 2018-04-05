Anma törenini iptale, Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan tepki
Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, ırkçı terör örgütü NSU tarafından öldürülen Halit Yozgat için düzenlenmesi planlanan anma töreninin iptal edilmesine tepki gösterdi.
FRANKFURT Başkonsolosluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “6 Nisan 2006 tarihinde Kassel’deki iş yerinde NSU terör örgütü tarafından katledilen vatandaşımız Halit Yozgat’ı ölümünün 12. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” denildi. Yozgat’ın yanı sıra 7 Türk vatandaşı ile 1 Yunan vatandaşı ve 1 Alman polisinin de farklı zamanlarda NSU’nun kurbanı olduğu aktarılan açıklamada, “Irkçılık ve yabancı düşmanlığına dayanan terör eylemlerinin amacı, barış içerisinde birlikte yaşayan insanlar arasında huzursuzluk yaratarak nefret tohumları ekmektir. Böyle zamanlarda karşılıklı anlayışı güçlendirmeye, dayanışmaya ve diyaloğa her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.
‘ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK’
2011’den bu yana düzenli olarak yapılan anma töreninin bu yıl iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:
“2011 yılından bu yana yapılageldiği gibi bu yıl da 6 Nisan’da, Halit kardeşimizin hatırasını yad etmek için, isminin verildiği meydanda Kassel Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek anma töreninde bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak, bu töreni sabote etmek için bazı grupların gösteri düzenleyeceğini ve bu durumun bir güvenlik riski doğuracağını gerekçe gösteren Kassel Belediyesi, söz konusu töreni iptal etmeyi tercih etmiştir. Bu karar, Başkonsolosluğumuzca ve görev bölgemizdeki Türk toplumunun geniş kesimlerince üzüntüyle karşılanmış ve hayal kırıklığına neden olmuştur.”
Anma töreninin, Yozgat’ı anmanın ötesinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı motifli saldırılara karşı duruşu tek ses halinde gösterebilmek bakımından da özel bir önem ve anlam taşıdığı vurgulanan açıklamada, törenin iptal edilmesinin, bu sese tahammülü olmayan çevrelerin amaçlarına hizmet ettiği ve nihayetinde onların arzularına boyun eğmek anlamına geldiği bildirildi.
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