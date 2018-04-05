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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
05.04.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

Anma törenini iptale, Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan tepki

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Anma törenini iptale, Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan tepki

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, ırkçı terör örgütü NSU tarafından öldürülen Halit Yozgat için düzenlenmesi planlanan anma töreninin iptal edilmesine tepki gösterdi.

FRANKFURT Başkonsolosluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “6 Nisan 2006 tarihinde Kassel’deki iş yerinde NSU terör örgütü tarafından katledilen vatandaşımız Halit Yozgat’ı ölümünün 12. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” denildi. Yozgat’ın yanı sıra 7 Türk vatandaşı ile 1 Yunan vatandaşı ve 1 Alman polisinin de farklı zamanlarda NSU’nun kurbanı olduğu aktarılan açıklamada, “Irkçılık ve yabancı düşmanlığına dayanan terör eylemlerinin amacı, barış içerisinde birlikte yaşayan insanlar arasında huzursuzluk yaratarak nefret tohumları ekmektir. Böyle zamanlarda karşılıklı anlayışı güçlendirmeye, dayanışmaya ve diyaloğa her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.

‘ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK’
2011’den bu yana düzenli olarak yapılan anma töreninin bu yıl iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:
“2011 yılından bu yana yapılageldiği gibi bu yıl da 6 Nisan’da, Halit kardeşimizin hatırasını yad etmek için, isminin verildiği meydanda Kassel Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek anma töreninde bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak, bu töreni sabote etmek için bazı grupların gösteri düzenleyeceğini ve bu durumun bir güvenlik riski doğuracağını gerekçe gösteren Kassel Belediyesi, söz konusu töreni iptal etmeyi tercih etmiştir. Bu karar, Başkonsolosluğumuzca ve görev bölgemizdeki Türk toplumunun geniş kesimlerince üzüntüyle karşılanmış ve hayal kırıklığına neden olmuştur.”
Anma töreninin, Yozgat’ı anmanın ötesinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı motifli saldırılara karşı duruşu tek ses halinde gösterebilmek bakımından da özel bir önem ve anlam taşıdığı vurgulanan açıklamada, törenin iptal edilmesinin, bu sese tahammülü olmayan çevrelerin amaçlarına hizmet ettiği ve nihayetinde onların arzularına boyun eğmek anlamına geldiği bildirildi.

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