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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters
07.02.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Anlaştılar! Yeni nesil savaş uçağı, İHA ve silahları birlikte üretecekler

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Anlaştılar! Yeni nesil savaş uçağı, İHA ve silahları birlikte üretecekler

Fransa ve Almanya yeni nesil savaş uçaklarının üretimi konusunda anlaşma imzaladı. İlk uçuş denemesini 2025’te yapacak uçaklar 2040 yılında Fransız Rafale ile Alman Eurofighter uçaklarının yerini alacak.

FRANSA Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransız şirketi Safran’ın merkezinde Safran ve Alman MTU şirketleri, yeni nesil savaş uçakları üretimi konusunda iki yıllık anlaşma imzaladı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de imza törenine katıldı. 

Savaş uçaklarının üretimi iki ülke tarafından eşit şekilde finanse edilecek. Bunun için ilk etapta 65 milyon Euro’luk bütçe ayrıldı.

Anlaştılar Yeni nesil savaş uçağı, İHA ve silahları birlikte üretecekler

İNSANSIZ HAVA ACARI DA ÜRETECEKLER
İki ülke arasında yeni silahlar ve insansız hava araçlarının geliştirilmesi konusunda da iş birliği yapılacak. Fransız Airbus ve Dassault şirketleri, uçakların tasarım ve konseptini belirleyecek. İlk uçuş denemesini 2025’te yapacak uçaklar 2040’ta Fransız Rafale ve Alman Eurofighter uçaklarının yerini alacak.
Fransa Savunma Bakanı Parly, imza töreninde yaptığı konuşmada “Bugün Avrupa’yı savunma ve güzel Fransa-Almanya iş birliği için önemli bir etapı geçtik” dedi.

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