Anlaştılar: Brandenburg’da ‘Kenya Modeli’ hükümet kuruluyor
Almanya’nın Brandenburg eyalet hükümeti görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. SPD, Yeşiller ve CDU’nun renklerinin Kenya bayrağı ile aynı olması nedeniyle Kenya Modeli denilen koalisyon hükümetinde başbakanlık koltuğuna SPD’li Dietmar Woidge oturacak.
ALMANYA’nın Brandenburg Eyaleti’nde SPD, CDU ve Yeşiller partisi, koalisyon konusunda uzlaştı. Kasım ayı sonunda meclisten de güven oyu alınması durumunda 2024 yılına kadar eyaleti SPD, CDU ve Yeşiller koalisyonu yönetecek. Üç partinin renginin Kenya bayrağı ile aynı olması nedeniyle ‘Kenya Modeli’ denilen koalisyon hükümetinde başbakanlık koltuğuna SPD’li Dietmar Woidge oturacak.
HÜKÜMET PROGRAMINDA NELER VAR
Partilerin üzerinde anlaştığı hükümet programınıda eğitime yatırım, sağlık ve iklim korumasında reformlar yapılması, daha fazla öğretmen, polis, hakim ve savcının işe alınmasını yer alıyor. Kamuya daha fazla personel ve reformlar için ihtiyaç duyulan bütçe yaklaşık 600 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Yatırımlar için gerekli paranın ise borçlanarak karşılanması öngörülüyor.
Hükümeti kurma görüşmelerinde heyetlere SPD’den Dietmar Woidge, CDU’dan Michael Stübgen ve Yeşiller’den Ursula Nonnmacher başkanlık yaptı.
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