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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
05.07.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Anketlerde dibe vurdu

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Anketlerde dibe vurdu

ARD kanalının yaptığı ankete göre CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer’in yıldızı giderek sönüyor. Karrenbauer’in çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 22. Bu oran geçen ay yüzde 24’tü.

BAŞBAKAN Angela Merkel ise anketlerde yine en önde giden siyasetçi. Merkel’in çalışmasından memnun olanların oranı yüzde 54. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da anketlerde düşüşte. “Maas iyi çalışıyor” diyenlerin oranı yüzde 45. Geçen ay bu oran yüzde 50’ydi. “Pazar günü seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?” Ankete göre Yeşiller yüzde 26 oy oranıyla birinci parti. Ancak Yeşiller’in eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck’i ankete katılanların yarısı tanımıyor. “Baerbock iyi çalışıyor” diyenlerin oranı yüzde 26, “Habeck’in çalışmasını iyi buluyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 37.

Anketlerde dibe vurdu


Yeşiller’den sonra yüzde 25 ile CDU ikinci parti. SPD oylarını yüzde bir artırarak yüzde 13’e çıkarmış görünüyor. Aşırı sağcı AfD yüzde 13, FDP ve Sol Parti’nin oyları ise yüzde 8.

 

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