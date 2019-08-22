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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
22.08.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Ankaragücü boks takımı kuruluyor

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Ankaragücü boks takımı kuruluyor

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan, Tarafından kurulan ‘Ankaragücü Boks Takımı’ için dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Bülent Başer’den profesyonel destek alındı.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan’ı makamında ziyaret ederek, hem yeni görevini kutladı, hem de kurulması planlanan boks kulübü hakkında görüş alış verişinde bulundu. Dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan ve şu an Almanya’nın en iyi boks kulübü olan EC BOXİNG’de çalışmalarını sürdüren Bülent Başer, Türkiye’de iyi bir boks potansiyeli olduğunu vurgulayarak, ‘Eski milli boksörümüz ve şu an antrenörlük yapan Mustafa Karagöllü ile birlikte bu oluşuma katkı vermeyi planladık. Sayın başkan Şükrü Orhan’da bizim bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak istedi. Yirmi yılı aşkın bir süredir dünya ringlerinde edindiğim bilgi ve tecrübeler ışığında kendilerine yardımcı olmaya çalışacağım. Böyle bir kulübün ülkemizin dövüş sporlarındaki başarılarına büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum’ dedi.

Şükrü Orhan: Hedefimiz ülkemize başarılar getirmektir
Eski Mamak Belediye Başkan Yardımcısı ve şu an aktif olarak Sivil Savunma Müdürü olan Mustafa Orhan’ın oğlu Şükrü Orhan, hedeflerinin ülkemizin başarısına katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, ‘Ülkemizde çok sayıda yetenekli genç var bunlara imkanlar vererek başarılarını arttırarak, ülkemizin dünya ringlerinde tanıtımını sağlamak amacıyla bir boks kulübü kurmaya karar verdik. Bu doğrultuda dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Bülent Başer, hocamızın da değerli görüşlerini aldık. İlerleyen dönemlerde bizlere destek sözü de verdiler. Hedefimiz standartların üzerinde boks yapan ve başarılar sağlayan gençler yetiştirerek, dünyanın zirvesindeki kemerlere ulaşabilecek boksörler yetiştirmektir. Ülkemizin uzun yıllardır özlemiyle yanıp tutuştuğu başarıları ülkemize getirerek, insanlarımızın öz güvenlerini arttırıp, (biz de dünyanın en iyileri arasındayız) diyebilmelerini sağlamaktır’ dedi.

Vedat Alyaz: Dünya standartlarına ulaşmalıyız
Boks yazarı Vedat Alyaz, ülkemizde çok sayıda boks kulübü olduğunu vurgulayarak, ‘Ancak özlemini çektiğimiz başarılara bir türlü ulaşamıyoruz. Bunun içi de profesyonel destek alınması gerektiğini düşüyorum. Gözlemlediğim kadarıyla ülkemizde dünyanın en iyi boksörlerini devirecek sporcularımız mevcut ancak bunlar dünya boks felsefesiyle buluşmadıkları sürece vasat olarak kalmaya devam edeceklerdir. Onların ufuklarını açacak ve başarıya götürecek daha üstün bir boks felsefesi ve çalışma yöntemleri gerekmektedir. Bunu da çok sayıda dünya şampiyonu yetiştirmiş olan antrenörümüz Bülent Başer, sağlayabilir. Umarım Şükrü Orhan’ın öncülüğünü yaptığı bu oluşum dünya standartlarına ulaşabilen boksörlerimizin yetişmesine öncü olur’ dedi.

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