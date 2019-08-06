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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
06.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Ankara Anlaşması 31 Ekim’den sonra bitebilir

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Ankara Anlaşması 31 Ekim’den sonra bitebilir

Vize ve danışmanlık firması CSS Legal, İngiltere hükümetince belirlenen anlaşmasız Brexit hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak İngiliz İçişleri Bakanlığı sadece Türk vatandaşlara özel olan İngiltere Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi’nin 31 Ekim’den sonra bitebileceğini duyurdu.

CSS Legal’den yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşı olan girişimcilere sunulan ayrıcalıklı statünün 31 Ekim’de veya daha erken bitebileceği kaydedildi. 31 Ekim sonrası anlaşmasız Brexit halinde Türk hükümeti ile ikili anlaşma yapılması noktasında çalışmaların sürebileceğine dikkat çekilirken, bunun henüz böylesi bir yeni vize kategorisinin yürürlüğe girmesi anlamına gelmediği de belirtildi.

‘FARKLI POLİTİKALAR İZLEYECEĞİNİ DUYURDU’
İngiltere İçişleri Bakanlığı, AB’den anlaşmasız çıkılması durumunda daha öncesinde yapılan uluslararası anlaşmaların geleceğine dair detaylı bir açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen CSS Legal Londra Ofisi Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, “İngiltere İçişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, AB ile anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak gerçekleşecek iki Brexit durumunda da İngiltere’nin farklı politikalar izleyeceğini duyurmuş oldu” ifadelerini kullandı.

‘BAŞVURULARI GECİKTİRMEYİN’
İnce, “Birleşik Krallık Hükümeti benzer bir anlaşma halinde işçi veya işveren Türk vatandaşları ve ailelerine Brexit’ten önceki uygunluk şartlarıyla vize izni başvurusunda bulunma imkanı vermek istiyor ama İngiltere, AB’den ayrılığın ardından İngiltere’ye giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir taahhütte bulunmuyor. Durum böyle olunca vize başvurusu yapacak kişilerin 31 Ekim 2019 tarihini her ihtimale karşı göz önünde bulundurma ve başvurularını geciktirmemeleri daha iyi olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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