Aniden bastıran dolu can aldı

10 otomobilin karıştığı kazada otomobillerin büyük bölümü hurdaya dönerken, 21 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ülkenin güneyinde ise fırtına yüzünden otoban köprüsünde hasar meydana geldi. Köprüden kopan metal parçalar nedeniyle Sinsheim yakınlarındaki otobanda uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler uzun süre otobanın yeniden açılması için beklemek zorunda kaldı.

Almanya’nın doğusunda ise kış yüzünü gösterdi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına yaşamı zorlaştırdı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Sert esen rüzgar nedeniyle kış sporları yapılmaz oldu. Kar temizleme araçları uzun süre mesai yaptı.