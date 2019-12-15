MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAniden bastıran dolu can aldı
GeriAvrupa Aniden bastıran dolu can aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
15.12.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Aniden bastıran dolu can aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aniden bastıran dolu can aldı

Almanya’da olumsuz hava koşulları can ve mal kaybına yol açtı. Aşağı Saksonya sınırları içinde kalan Oldenburg’da aniden başlayan dolu yüzünden görüş mesafesi düştü. A 29 Otobanı’nda zincirleme kaza meydana geldi.

10 otomobilin karıştığı kazada otomobillerin büyük bölümü hurdaya dönerken, 21 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ülkenin güneyinde ise fırtına yüzünden otoban köprüsünde hasar meydana geldi. Köprüden kopan metal parçalar nedeniyle Sinsheim yakınlarındaki otobanda uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler uzun süre otobanın yeniden açılması için beklemek zorunda kaldı.

Aniden bastıran dolu can aldı

Almanya’nın doğusunda ise kış yüzünü gösterdi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına yaşamı zorlaştırdı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Sert esen rüzgar nedeniyle kış sporları yapılmaz oldu. Kar temizleme araçları uzun süre mesai yaptı.

Aniden bastıran dolu can aldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle