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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
14.07.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı: NSU cinayetleriyle ilgili birçok şey hala karanlıkta

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Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı: NSU cinayetleriyle ilgili birçok şey hala karanlıkta

Almanya’da iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen, ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerle ilgili birçok noktanın hala aydınlatılamadığını söyledi.

MAASSEN, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, NSU’nun aydınlatılması konusunda Anayasayı Koruma Teşkilatının, polisin, meclis araştırma komisyonlarının ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin büyük çaba gösterdiğini ve zaman ayırdığını ileri sürdü.
Tüm çabalara rağmen özellikle örgütün işlediği cinayetlere ilişkin hiçbir noktanın tam olarak bilinmediğini belirten Maassen, “Maalesef birçok soru cevapsız kaldı. NSU cinayetleriyle ilgili birçok şey hala karanlıkta” dedi.
NSU ile ilgili dosyaların imha edildiği kurumun başında bulunan Maassen, “Elbette mahkemeye yönelik beklentiler çok yüksekti. Komplo teorilerini gidermek için davada daha fazla cevap bulmayı umuyordum. Ceza davasında bir suçun tüm arka planları çoğu zaman bulunamıyor” diye konuştu.
Maassen, neonazilerin ve diğer ırkçıların cinayet ve bombalarla saldırı düzenleme tehlikesinin ne kadar yüksek olduğuna ilişkin bir soruya, aşırı sağcıların işlediği suçlarda 2017’de bir gerileme olmasına rağmen şiddete başvurma eğiliminin yüksek olduğu cevabını verdi.

EN FAZLA ELEŞTİRİLEN KURUMLARDAN BİRİ
Federal Anayasayı Koruma Dairesi, NSU konusunda en fazla eleştirilen güvenlik kurumlarının başında geliyor. NSU’nun varlığı Kasım 2011’de gün yüzüne çıkmasının ardından Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nde terör örgütüne ilişkin birçok dosyanın imha edildiği ortaya çıkmıştı.
Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında geçen hafta açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2.5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

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