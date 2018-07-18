Anaokulu öğrencilerinden Merkel’e sürpriz
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 65. yaş günü kendisine sürpriz yapan anaokulu öğrencileri tarafından kutlandı.
19 yaşındaki down sendromlu Natalie Dedreux’u ziyaret etmek için Köln’ün Kalk semtindeki sosyal yardım örgütü Caritas’ın merkezine gelen Başbakana anaokulu öğrencileri sürpriz yaptı. Öğrenciler, Merkel’in 65’inci yaş gününü kutlamak için hep bir ağızdan şarkı söyledi.
Öğrencilerin etkinlikleri hakkında yetkililerden bilgi alan ve çocuklarla sohbet eden Merkel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, özellikle engellilerin topluma kazandırılması için eğitimin önemine vurgu yaptı.
Eğitimle birçok engelin aşılabildiğine dikkati çeken Merkel, daha sonra kadına yönelik şiddete karşı danışmanlık hizmeti veren telefon hizmetinin tanıtımına katıldı.
Bir dergide editör olan Dedreux, Eylül 2017’deki bir programda Merkel’e Almanya’da down sendromlu gebeliklerle ilgili ülkedeki kürtaj yasasını eleştiren bir soru yöneltmişti.
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