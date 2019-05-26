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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / KELSTERBACH
26.05.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

‘Anadolu’nun hoşgörü iklimine ihtiyacı var’

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‘Anadolu’nun hoşgörü iklimine ihtiyacı var’

Türk-Alman Ekonomik Birliği’nin (DTGB) düzenlediği iftarda konuşan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Anadolu’nun çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını yansıtan Türk sivil toplumun Almanya’daki toplumsal barışa katkı sağladığını belirterek, ırkçılığın, her türlü ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve antisemizmin arttığı günümüzde bu hoşgörü iklimine çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

RÜSSELSHEİM merkezli faaliyet gösteren DTGB, Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach kasabasında verdiği iftarda siyaset, iş ve basın dünyasını buluşturdu. İftar yemeğine Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Milletvekilleri Turgut Yüksel (SPD) ve İsmail Tipi (CDU), Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş (SPD) ile Musiad Hessen Başkanı Muhsin Kıdık’ın da aralarında olduğu konuklar katıldı. DTGB Başkanı Turgut Sezgin, “Özellikle Alman dostlarımızın katıldığı etkinlikler, bizim birlikte yaşam ve başırılı olma azmimizi artırıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte kazanıp, bu ülke, dünya, insanlık için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. DTGB olarak iftar gibi etkinliklerimizle topluma hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kendi işlerimiz arasında böylesi fahri görevi de icraa etmeye çalışıyoruz” dedi.

‘Anadolu’nun hoşgörü iklimine ihtiyacı var’

TOPLUMSAL BARIŞA KATKI
Ramazan ayının dostluk, yardımlaşma, merhamet, konukseverlik ve komşuluk gibi insani değer ve duyguları daha fazla yaşatmaya yönelten boyutuna da dikkat çeken Karartı, “İftar sofraları sosyal statüsü, ekonomik durumu, dini inancı, milliyeti birbirinden farklı insanları buluşturan çok özel bir vesile. İftar sofraları bu yönüyle yüce dinimizin hoşgörüyü de temsil ediyor. Ramazan aynı zamanda toplumsal barışa katkı sağlıyan bir yeri var. İnsanlarımız sivil toplum örgütleri, iş insanları kuruluşlarıyla, muhtelif derneklerle hem bu ülkenin, sosyal, ekonomik, yaşamına, refahına, katkıda bulundular, hem de kendi inanç ve kültürlerini yaşama imkanına sahip oldular. Anadolu’nun çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını yansıtan bu oluşumlar Almanya’daki toplumsal barışa da katkı sağlamaktadır. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı, antisemitzm ve her türlü ayrımcılığın artış gösterdiği günümüzde bu hoşgörü iklimine her zamandan daha çok ihtiyaç duymaktayız. Yeni Zelanda’da camilere, Sri Lanka’da kiliselere, ABD’de sinagoglara yapılan saldırılar hepimizi, tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu iftar sofraları nefret tohumları ekmek isteyen çevrelere en güzel cevaplardan biridir” diye konuştu.

‘Anadolu’nun hoşgörü iklimine ihtiyacı var’

TERÖR KURBANLARI UNULTULMASIN
Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel ise konuşmasında, farklı inançtan insanların birlikte katıldıkları iftar yemeğinin Hessen’de olağan hale geldiğini belirterek, “Burada insanlar ortak yönlerini keşfediyor. Pek çok farklı dinden insanlar hümanist değerlerde buluşabiliyor. Ramazan barışçıl bir ay. Bu ayda Sri Lanka ve Yeni Zelanda’da terör kurbanlarını da unutmamalıyız. Bizim için kurbanlar, yalnızca insandır, bizler gibi” sözlerine yer verdi. Hessen Milletvekili İsmail Tipi de orucu yalnızca İslam’ı şartlarından biri olduğu için tutmadıklarını belirterek, “Müslümanların tüm dünyadaki açlığın sona ermesini için de oruç tuttuğuna inanıyorum. Her on saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü bir dönemde biz Müslümanların bu insanları unutmadığımızı yinelemek istiyorum. Almanya’da aşırı sağa karşı bir eğilimin olduğunu görüyoruz. İslam düşmanlığı var. Ramazan ayının kardeşlik, hoşgörü ve karşılıklı saygı anlamında Türk ve Alman dostlarımızla birlikte kutlanması ayrı bir mutluluk” dedi.

‘Anadolu’nun hoşgörü iklimine ihtiyacı var’

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