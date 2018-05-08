Anadolu, Neuwied’e taşındı
Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti’nin Neuwied kentinde Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, Hıdrellez şenliği düzenledi. Hızır ile İlyas’ın buluştuğu, doğanın kendini yenileyişini tamamladığı günün simgesi kabul edilen Hıdırellez’e güzel havanın da etkisiyle çok sayıda katılım oldu.
HIDIRELLEZ kutlaması, çeşme başında ‘su salımı’ töreni ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından halk müziği sanatçıları Sabahat Akkiraz, Ali Rıza Albayrak, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Uğurlu, Seval Eroğlu ile İran’dan Grup Müştak ve Grup Nefes, deyişler, semahlar, türküler söyledi. Tokat Şah Hatayi Ocağının semah grubunun semah döndüğü kutlamalarda Deniz Özgökbel’in kukla gösterisi ilgi gördü.
Özkan Birim ebru sanatıyla, Köln Halkevi halk dansları ekibi de oyunlarıyla şenliğe renk kattı. Lokma gülbanginin ardından yemeklerini yiyen konuklar, davul zurna ekibi Grup Munzur eşliğinde halaylar çekti. Hıdırellez davetlilerin ateş üzerinden atlamasıyla ve çeşitli yarışmalarla son buldu.
Gülizar Cengiz
‘ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR GELENEĞİMİZDİR’
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü adına konuşma yapan Gülizar Cengiz şunları söyledi:
“İnsanları birbirleriyle kardeşçe yaklaştıran acılı ve sevinçli günlerde bir araya getiren özel günlerimiz ve bayramlarımız vardır. Bu özel günlerde acıların ve sevinçlerin paylaşılması, insanların birbirleriyle görüşme ve tanışmaları, yaşamımıza özel bir anlam katmaktadır. Bu günlerden biri de Anadolu’dan buraya taşıdığımız Hıdırellez geleneğimizdir. Hıdırellez geniş bir coğrafyada kutlanan, insanlığın en önemli kültürel değerlerinden biridir. Hıdırellez her yıl dilekler dilenerek ve şenliklerle kutlanır. Hızır ile İlyas Peygamberin buluşmasının karalar ile suyun gücünü bir araya getirdiği ve bunun insanlar için bir bolluk pınarı olduğuna inanılır. Yılda bir kez olan bu buluşmanın ona inananlara esenlik ve mutluluk getirdiğine inancı vardır.”
Ceyhun Erciyes
‘ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN YANSIMASI’
Şenliğe katılan Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de, “Baharın gelişini müjdeleyen, toprağın uyandığı, çiçeklerin canlandığı, renklerin yeşile çaldığı bu güzel Hıdırellez bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hızır ile İlyas’ın buluştuğu bolluk pınarının aktığı, dileklerin kabul olduğu bu güzel günde hepinizin dileklerinin kabul olmasını diliyorum. Anadolu kültürünün güzel bir yansıması olan, kültürümüzün, değerlerimizin vücut bulduğu bu güzel bayramda sizlerle bir arada olmak çok mutluluk verici ve anlamlı” dedi.
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