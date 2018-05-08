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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Hakan AYTAŞ / NEUWIED
08.05.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Anadolu, Neuwied’e taşındı

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Anadolu, Neuwied’e taşındı

Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti’nin Neuwied kentinde Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, Hıdrellez şenliği düzenledi. Hızır ile İlyas’ın buluştuğu, doğanın kendini yenileyişini tamamladığı günün simgesi kabul edilen Hıdırellez’e güzel havanın da etkisiyle çok sayıda katılım oldu.

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  • Anadolu, Neuwied’e taşındı
  • Anadolu, Neuwied’e taşındı
  • Anadolu, Neuwied’e taşındı
  • Anadolu, Neuwied’e taşındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

HIDIRELLEZ kutlaması, çeşme başında ‘su salımı’ töreni ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından halk müziği sanatçıları Sabahat Akkiraz, Ali Rıza Albayrak, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Uğurlu, Seval Eroğlu ile İran’dan Grup Müştak ve Grup Nefes, deyişler, semahlar, türküler söyledi. Tokat Şah Hatayi Ocağının semah grubunun semah döndüğü kutlamalarda Deniz Özgökbel’in kukla gösterisi ilgi gördü.
Özkan Birim ebru sanatıyla, Köln Halkevi halk dansları ekibi de oyunlarıyla şenliğe renk kattı. Lokma gülbanginin ardından yemeklerini yiyen konuklar, davul zurna ekibi Grup Munzur eşliğinde halaylar çekti. Hıdırellez davetlilerin ateş üzerinden atlamasıyla ve çeşitli yarışmalarla son buldu.

Anadolu, Neuwied’e taşındı
Gülizar Cengiz

‘ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR GELENEĞİMİZDİR’
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü adına konuşma yapan Gülizar Cengiz şunları söyledi:
“İnsanları birbirleriyle kardeşçe yaklaştıran acılı ve sevinçli günlerde bir araya getiren özel günlerimiz ve bayramlarımız vardır. Bu özel günlerde acıların ve sevinçlerin paylaşılması, insanların birbirleriyle görüşme ve tanışmaları, yaşamımıza özel bir anlam katmaktadır. Bu günlerden biri de Anadolu’dan buraya taşıdığımız Hıdırellez geleneğimizdir. Hıdırellez geniş bir coğrafyada kutlanan, insanlığın en önemli kültürel değerlerinden biridir. Hıdırellez her yıl dilekler dilenerek ve şenliklerle kutlanır. Hızır ile İlyas Peygamberin buluşmasının karalar ile suyun gücünü bir araya getirdiği ve bunun insanlar için bir bolluk pınarı olduğuna inanılır. Yılda bir kez olan bu buluşmanın ona inananlara esenlik ve mutluluk getirdiğine inancı vardır.”

Anadolu, Neuwied’e taşındı
Ceyhun Erciyes

‘ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN YANSIMASI’
Şenliğe katılan Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de, “Baharın gelişini müjdeleyen, toprağın uyandığı, çiçeklerin canlandığı, renklerin yeşile çaldığı bu güzel Hıdırellez bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hızır ile İlyas’ın buluştuğu bolluk pınarının aktığı, dileklerin kabul olduğu bu güzel günde hepinizin dileklerinin kabul olmasını diliyorum. Anadolu kültürünün güzel bir yansıması olan, kültürümüzün, değerlerimizin vücut bulduğu bu güzel bayramda sizlerle bir arada olmak çok mutluluk verici ve anlamlı” dedi.

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