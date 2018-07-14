Ana dilimiz, bir savaşçısını kaybetti
Londra eğitim camiasının sevilen simalarından eğitimci Kelami Dedezade (66) vefat etti. Dedezade, bir dönem Haringey eğitim idaresinde eğitim danışmanı ve müfettiş olarak görev yapmıştı.
İNGİLTERE’deki Türk toplumunun yakından tanıdığı ve Türkçenin bölge okullarında ders programlarına alınmasında büyük emeği geçen Kelami Dedezade, bir süredir kalbinden rahatsızdı. Birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Dedezade, bu süre boyunca yoğun bakımda tutuldu. Bir süre önce kalbine pil takılan ancak vücuduna uyum sağlamadığı için ciddi sağlık sorunları yaşayan Dedezade, cuma günü yerel saatle 12.00’de Watford General Hospital’da yaşam mücadelesini kaybetti
ANADİLİN YAYGINLALAŞMASINI SAĞLADI
İngiltere’de Türkçe eğitimin duayenlerinden olan Dedezade, merhum eğitimci Ali Rıza Değirmencioğlu ile birlikte uzun yıllar İngiltere Türk Aile Birliği Türk Okulu’nun yöneticiliğini yaptı.
Değirmencioğlu’nun vefatından sonra adını taşıyan okulda uzun süre sorumluluk üstlenen Dedezade, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’nun kuruluşundan da görev üstlendi. Uzun süre Eğitim Konsorsiyum başkanlığını da yapan Dedezade, İngiltere’de Türkçenin eğitim kurumlarında tanınmasında da etkili isimlerden biri oldu. Kendisi gibi eğitimci olan Füsun Dedezade ile evli olan Kelami Dedezade iki erkek çocuk babasıydı.
Dedezade gelecek hafta içerisinde Palmers Green bölgesindeki Oakthorpe Rd. üzerinde aynı adı taşıyan Palmers Green Camii’nde (Mosque) düzenlenecek cenaze törenin ardından Londra’da toprağa verilecek.
TAZİYE MESAJLARI YAYINLANDI
Lekoşa, Kıbrıs’ta doğan Kelami Dedezade’nin vefat haberi sosyal medyada duyulmasını takiben İngiltere Türk toplumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden büyük üzüntü meydana getirdi.
Merhumun vefat haberini, uzun süre görev yaptığı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu Başkanı Sevtap Kemal’in paylaşımından öğrenen eğitim camiası ve sevenleri taziye mesajları yayınladılar.
Sevtap Kemal, Dedezade’nin vefat haberini, “Çok değerli eğitimcimiz Kelami Dedezade hocamız hakkın rahmetine kavuştu. Çok üzgünüm tüm ailesinin ve eğitimci arkadaşların başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” mesajı ile duyurdu.
İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Necmi Hasanoğlu da, benzeri paylaşımda bulundu.
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