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Avrupa
AA
Haber Giriş: 29.12.2019 - 12:04,Son Güncelleme:/

Amsterdam ve Brüksel’de İdlib gösterisi

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Amsterdam ve Brüksel’de İdlib gösterisi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Suriye’nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırılar protesto edildi.

AMSTERDAM’da Suriyeliler tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Esed rejimi ve Rusya karşıtı sloganlar attı, İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. ‘İdlib’i kurtar’, ‘Suriye’deki savaşı durdur’, ‘Zaman doldu, Putin ve Esed’i savaş suçlarından yargı önüne çıkar’ yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İdlib’de ve Suriye’nin diğer illerinde yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi. Göstericiler, “İdlib’i bombalamayı durdur”, “Esed ve Putin defol” ve “Özgür Suriye” sloganları attı. Mumlarla ‘İdlib’i kurtar’ ifadesinin yazıldığı gösteride Suriye’de bazı katliamlarda yaşananlar canlandırıldı.

Amsterdam ve Brüksel’de İdlib gösterisi

Brüksel’de, Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği önünde toplanan yaklaşık 100 Suriyeli de, Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, “Katil Putin”, “Esed gitsin” sloganları attı. Grup daha sonra olaysız dağıldı.

 

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