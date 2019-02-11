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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Ing Image
11.02.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Amsterdam, köprüler için 2 milyar Euro harcayacak

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Amsterdam, köprüler için 2 milyar Euro harcayacak

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki birçok rıhtım ve köprünün, çökme riskine karşı yenilenmesi planlanıyor. Amsterdam’da haraketli ve sabit toplam bin 616 köprü bulunuyor.

RIHTIM ve köprü tadilatı için yüz milyonlarca Euro’luk bir bütçeye ihtiyaç var. Het Parool gazetesine göre, uzun vadeli yenileme çalışmaları 2 milyar Euro’ya mal olacak. Trafikten sorumlu Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Sharon Dijksma’nın hazırladığı plana göre, kentteki köprü ve rıhtımların bakımı son yıllarda önemli ölçüde ihmal edildi. Daha çok yeni projelere ağırlık verilmesi nedeniyle, birçoğu 100 yıldan eski olan köprü ve rıhtımlara gerekli bakım yapılmadı.
Hollanda Sayıştayı’nın bir süre önce açıkladığı raporda da, Amsterdam’daki köprülerin yönetim ve bakımının yetersiz olduğuna vurgu yapılmıştı. Geçen yıl denetimi yapılan köprülerden 6’sının trafiğe kapatılması kararlaştırıldı. Bu köprülerle ilgili ciddi önlemler alınacak.

Amsterdam, köprüler için 2 milyar Euro harcayacak

RIHTIMLAR DA KÖTÜ
Amsterdam Belediyesi 39 köprüyü daha yakından incelemeye alacak. Belediye Başkan Yardımcısı Dijksma’ya göre, kanalların etrafındaki 200 kilometre uzunluğundaki rıhtımların en az 10 kilometresi de çok kötü durumda. Yapılan araştırmaların, durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu vurgulayan Dijksma, çoğu 100 yaşından fazla olan köprülerin, günümüzdeki trafik yoğunluğunu kaldıramadığını söyledi.
Dijksma, öncelikli olarak köprü ve rıhtımlardaki kaymayı önleyeceklerini ardından da yenileme çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

KAMYONLAR GİREMEYECEK
Uzun süreli tadilat çalışmaları hem Amsterdam sakinlerini hem de turistleri etkileyecek. Caddelerin kapatılması nedeniyle çok sayıda otopark kullanılamayacak. Yenileme çalışmaları kapsamında bazı noktalardaki kamyon trafiği de devre dışı bırakılacak. Belediyenin raporuna göre, rıhtım ve köprülerin yenilenmesi için yüz milyonlarca Euro’luk bir bütçeye ihtiyaç duyulacak.

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