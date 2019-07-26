‘Amine’nin elleri titriyordu’
Londra’da bıçaklı iki kişinin saldırısına uğrayan Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac’ın sığındığı Türk restoranı Likya’nın müdürü konuştu: “Amine Gülşe’nin elleri titriyordu.”
ARSENAL’in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, dün iki motosikletli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların amacı, Özil’in 112 bin Euro değerindeki otomobiliydi. Mesut’u saldırganlardan o sırada yanında bulunan takım arkadaşı Sead Kolasinac kurtardı. Görgü tanıkları olay sırasında hem Mesut’un hem de eşi Amine Gülşe’nin çok korktuğunu söyledi. Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac’ın saldırı sırasında sığındığı Türk restoranı Likya’nın müdürü Jasmin Tahsina ise o anları Alman haber kanalı ntv’ye anlattı:TELEFONLA ARAYIP BİLGİ VERDİ
“Mesut bizi yolda telefonla aradı. Motosikletli iki kişinin kendilerini takip ettiğini, aracının camını kırmaya çalıştıklarını ve aracına taş attıklarını söyledi. Olayı Mesut’un eşi Amine Gülşe de yaşadı. Onun elleri titriyordu. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Çünkü ben olsam ben de korkardım. Kendinizi Özil’in eşinin yerine koyun. Londra’da gün ortasında büyük bir caddede birileri sizi takip ediyor. Üçü de olayı yara almadan atlattı.”
BÜYÜKELÇİ BİLGİ ALDI
Mesut Özil ve eşinin saldırıya uğramasının ardından Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Özil’in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldı. Oyuncuya ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükelçi Yalçın, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini söyledi.POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Londra’nın kuzeyinde meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan olay şöyle oldu: Mesut otomobilini park ettiği sırada kendisini takip eden iki motosikletli yanaştı. Bu sırada araçtan inen Kolasinac iki motosikletliye karşı koydu. İki soyguncu olay yerinden uzaklaştı. İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Ntv, restoran çalışanlarından aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde, Mesut ile eşinin restoranın arka bölümlerine sığındığını bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle