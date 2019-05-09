Amersfoort Caz Festivali’nde ilk kez bir Türk gurubu sahne alacak
Dünyanın önemli caz festivalleri arasındaki Amersfoort Caz Festivali’nde ilk kez bir Türk caz gurubu sahne alıyor. 21. İstanbul Caz Festivali Genç Caz yarışmasını kazanan Cazzip Project grubu, 25-26 Mayıs tarihlerinde Hollanda’da Türkiye’yi temsil edecek.
HOLLANDA Amersfoort Caz Festivali’nde bu yıl Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 350 sanatçı, 80 konserle müzikseverlerle buluşacak. Türkiye adına ilk kez festivale katılan caz üçlüsü Cazzip Project; piyanoda Aslı Özer, bass gitarda Erhan Ertetik ve davulda ise Ertuğrul Biber’den oluşuyor. Her parçanın ayrı bir hikayesi olması nedeniyle ‘Stories’ adını verdikleri albümleri mart ayı başında dijital platformlar ve müzik marketlerde yayınlandı.
TÜRK CAZ MÜZİSYENLERİNİ DÜNYAYA TANITIYOR
Cazzip Project, Yeldeğirmeni Caz Baharı Festivali ve Amersfoort Caz Festivali komitelerinin işbirliği sonucu festivale davet edildi. Yeldeğirmeni Caz Baharı Festivali, İstanbul Yeldeğirmeni bölgesinde caz müzisyenlerinin seslerini duyurmak ve bölgesinin ekonomisini canlandırmak amacıyla yola çıktı ve müzikseverlerle ilk buluşmasını 2017 Dünya Caz Günü’nde gerçekleştirdi. Festival Direktörü Selin Çelik “Türk caz müzisyenlerini dünyaya tanıtmayı, yerli ve yabancı müzisyenler arasında işbirliği platformu sağlamayı ve Türkiye’nin global caz sahnesinde varlığını kuvvetlendirmeyi misyon edindik” dedi.
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