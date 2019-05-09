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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
09.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Amersfoort Caz Festivali’nde ilk kez bir Türk gurubu sahne alacak

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Amersfoort Caz Festivali’nde ilk kez bir Türk gurubu sahne alacak

Dünyanın önemli caz festivalleri arasındaki Amersfoort Caz Festivali’nde ilk kez bir Türk caz gurubu sahne alıyor. 21. İstanbul Caz Festivali Genç Caz yarışmasını kazanan Cazzip Project grubu, 25-26 Mayıs tarihlerinde Hollanda’da Türkiye’yi temsil edecek.

HOLLANDA Amersfoort Caz Festivali’nde bu yıl Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 350 sanatçı, 80 konserle müzikseverlerle buluşacak. Türkiye adına ilk kez festivale katılan caz üçlüsü Cazzip Project; piyanoda Aslı Özer, bass gitarda Erhan Ertetik ve davulda ise Ertuğrul Biber’den oluşuyor. Her parçanın ayrı bir hikayesi olması nedeniyle ‘Stories’ adını verdikleri albümleri mart ayı başında dijital platformlar ve müzik marketlerde yayınlandı.

TÜRK CAZ MÜZİSYENLERİNİ DÜNYAYA TANITIYOR
Cazzip Project, Yeldeğirmeni Caz Baharı Festivali ve Amersfoort Caz Festivali komitelerinin işbirliği sonucu festivale davet edildi. Yeldeğirmeni Caz Baharı Festivali, İstanbul Yeldeğirmeni bölgesinde caz müzisyenlerinin seslerini duyurmak ve bölgesinin ekonomisini canlandırmak amacıyla yola çıktı ve müzikseverlerle ilk buluşmasını 2017 Dünya Caz Günü’nde gerçekleştirdi. Festival Direktörü Selin Çelik “Türk caz müzisyenlerini dünyaya tanıtmayı, yerli ve yabancı müzisyenler arasında işbirliği platformu sağlamayı ve Türkiye’nin global caz sahnesinde varlığını kuvvetlendirmeyi misyon edindik” dedi.

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