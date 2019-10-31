Ambulans kaza yaptı, içindeki hasta öldü
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ne bağlı Nümbrecht kentinde bir ambulans kaza yaptı. Ambulansın içindeki 83 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi.
EDİNİLEN bilgiye göre 83 yaşındaki bir hasta, başka bir hastanede ameliyat edilmek üzere ambulansa bindirildi. Ancak yola çıkan ambulans, bilinmeyen bir nedenle kaza yaparak ağaca çarptı. Hurdaya dönen ambulansın içindeki 83 yaşındaki talihsiz hasta olay yerinde yaşamını yitirdi. Ambulansın 53 yaşındaki sürücüsü ile 22 yaşındaki sağlık görevlisi ise ağır yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.
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