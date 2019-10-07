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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
07.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Amatör kulüpte skandal! Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

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Amatör kulüpte skandal! Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Belçika'da bir amatör kulüpte futbolcular kulüp kafesinde dizleri üzerinde sürünen çırılçıplak kadınla masaj masası üzerinde ilişkiye girdi, görüntüler sosyal medyada yayılınca ortalık karıştı.

Amatör futbol kulübünün tesislerinde çekilen utanç verici görüntüler, kelimenin tam anlamıyla depreme yol açtı.

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Belçika'daki Espoir Minerios adlı kulübün kafesinde çırılçıplak bir kadının dizleri üzerinde süründüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Video kaydında, söz konusu kadının antrenmandan çıkmış futbolcularla masaj masası üzerinde cinsel ilişkiye girdiği de yer aldı.
Kulübün kafesinde görüntülenen kadının annesi, kızının uyuşturucu veya alkol etkisi altında olduğunu söyledi.

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Yerel medya, skandalın içerisinde beş futbolcunun yer aldığını ve ikisinin kimliğinin görüntülerde açık bir şekilde seçildiğini aktarıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan Espoir Minerios kulübü, bazı oyuncuların savcılıkla işbirliğine gittiğini doğruladı.

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Savcılık, skandal görüntülerin yayılmasının ardından tecavüz soruşturması yürütüyor. Olay yaratan görüntülerin kim tarafından sosyal medyaya yüklendiği bilinmiyor.

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

Amatör kulüpte skandal Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler

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