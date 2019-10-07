Amatör kulüpte skandal! Masaj masası üstünde ilişkiye girdiler
Belçika'da bir amatör kulüpte futbolcular kulüp kafesinde dizleri üzerinde sürünen çırılçıplak kadınla masaj masası üzerinde ilişkiye girdi, görüntüler sosyal medyada yayılınca ortalık karıştı.
Amatör futbol kulübünün tesislerinde çekilen utanç verici görüntüler, kelimenin tam anlamıyla depreme yol açtı.
Belçika'daki Espoir Minerios adlı kulübün kafesinde çırılçıplak bir kadının dizleri üzerinde süründüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Video kaydında, söz konusu kadının antrenmandan çıkmış futbolcularla masaj masası üzerinde cinsel ilişkiye girdiği de yer aldı.
Kulübün kafesinde görüntülenen kadının annesi, kızının uyuşturucu veya alkol etkisi altında olduğunu söyledi.
Yerel medya, skandalın içerisinde beş futbolcunun yer aldığını ve ikisinin kimliğinin görüntülerde açık bir şekilde seçildiğini aktarıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan Espoir Minerios kulübü, bazı oyuncuların savcılıkla işbirliğine gittiğini doğruladı.
Savcılık, skandal görüntülerin yayılmasının ardından tecavüz soruşturması yürütüyor. Olay yaratan görüntülerin kim tarafından sosyal medyaya yüklendiği bilinmiyor.
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