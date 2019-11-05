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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
05.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Altın Victoria ödülünün sahibi Schaeuble: Avrupa’nın refahı olmadan Almanya’nın olmaz

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Altın Victoria ödülünün sahibi Schaeuble: Avrupa’nın refahı olmadan Almanya’nın olmaz

Alman Dergi Yayıncıları Birliği (VDZ) bu yıl sadece iki dalda ‘Altın Victoria’ ödülleri verdi. 2019 Altın Victoria ödüllerine bu yıl Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Genel Sekreteri Christophe Deloire layık görüldü.

BERLİN’de düzenlenen ödül törenine aralarında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’nin de olduğu çok sayıda politikacı, ekonomist, sanatçı, sporcu ve yayıncıyla gazeteci katıldı. 2015 yılından beri basın özgürlüğü dalında ödül veren VDZ, bu yılın Basın Özgürlüğü ödülünü, dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde mücadele veren Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Deloire’e verdi. Basın özgürlüğünün önemini anlatan konuşmayı ise Alman oyuncu Jan Josef Liefers yaptı. 4 Kasım 1989 yılında Doğu Almanya’nın yıkılmasında önemli yer tutan Berlin Miting’inde de konuşma yapan Jan Josef Liefers “Eğer basın özgürlüğü yoksa, sanat özgürlüğü de yok. Eğer basın özgürlüğü yoksa, edebiyat özgürlüğü de yok. Biz 4 kasım 1989’da mitingi yaparken dünyanın bizi göreceğini biliyorduk” dedi.

‘AB İÇİN ÇOK ÇABA HARCADI’
Bu yıl Onur dalında ‘Altın Victoria’ ödülü alan Meclis Başkanı Schaeuble ise konuşmasında iki Almanya’nın birleşmesi sürecine değindi. Schaeuble “Eğer Avrupa’nın birliği olmasaydı bizim de birliğimiz olmazdı. Almanya’nın refahı Avrupa’ya bağlı. Avrupa’nın refahı olmadan Almanya’nın refahı olmaz. Avrupa’da sorun varsa Almanya’da da var. Bu ödülü basın özgürlüğüne vurgu yapılan gecede almak beni onurlandırıyor” dedi. Schaeuble’ye ödülü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chistine Lagarde verdi. Lagarde, Schaeuble’nin çok açık konuşan bir politikacı olduğunu belirtirken “Sayın Schaeuble Avrupa Birliği için çok çaba harcadı” dedi.

 

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