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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
20.10.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

'Altın Elma'ları 'İşe Yarar Birşey' topladı

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'Altın Elma'ları 'İşe Yarar Birşey' topladı

18. Frankfurt Türk Film Festivali, yedi dalda verilen Altın Elma Ödülleri töreni ile kapandı. Pelin Esmer'in 'İşe Yarar Birşey' filmi, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' dallarında geceden üç Altın Elma ile ayrıldı.

BU yıl yaklaşık 40 filmin gösterildiği 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Frankfurt Cinestar Metropolis sinema salonunda düzenlenen ödül töreni ile kapandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Frankfurt Başkansolosluğu, Hessen hükümeti, Frankfurt Belediyesi ve TÜRSAK Vakfı'nın da desteklediği festivalde Altın Elma ödülleri sahiplerini buldu. Yönetmen Pelin Esmer'in 'İşe Yarar Birşey', en iyi film, en iyi yönetmen ve görüntü yönetmeni dallarında Altın Elma ödüllerinin sahibi oldu. Yarışmada Hazar Ergüçlü (Kar) en iyi kadın, Bartu Küçükçağlayan (Kelebekler) en iyi erkek, Erkan Tunç (Martı) en iyi senaryo, Ekin Üzeltüzenci (Körfez) en iyi müzik ödüllerini aldı. Ödül törenine Vildan Atasever, Ezel Akay, Hazar Ergüçlü, Gani Müjde, yönetmen Murat Şeker, Pelin Esmer, yapımcı Şükrü Avşar ile TÜRSAK Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar'ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler katıldı.

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

ALMANLARA SESLENDİ: BİRLİKTE FİLM YAPALIM
Altın Elma Türkiye Jürisi Başkanı Ezel Akay, televizyon dizilerinin insanları yalnız bıraktığı izlenimi verse de hikaye anlatıcılığının altın çağını yaşadığını söyledi. Türk ve Almanların çok şanslı birliktelikle ortak hikayeler anlatır hale geldiklerini kaydeden Ezel Akay, Alman yapımcılara da “Birlikte film yapma yollarına bakalım” çağrısı yaptı.

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı
Pelin Esmer'e ödülünü Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı verdi.

ÖDÜLLER ALMAN JURİDEN
Ezel Akay başkanlığında Gani Müjde, Şükrü Avşar, Mehmet Acar, Vildan Atasever, Hakan Bilgin ve Çiçek Kahraman’dan oluşan Türkiye jürisi, yarışma için on film belirledi. Daniel Zuta, Sebastian Popp, Jutta Feit, Julia Irene Peters, Cornelia Schendel, Mehmet Arif Özserin ve Claudia Prinz'den oluşan Almanya Jürisi, Altın Elma kazanan filmleri seçti. Türk ve Alman üniversite öğrencileri arasında gerçekleşen kısa film yarışmasında yönetmenler Anıl Gürol (Hikayeci) ile Sarah Fürstenberg Altın Elma kazandı.

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

ÖDÜL KAZANANLAR
Feridun Karakaya'ya vefa ödülü; Erden Kıral, Işıl Yücesoy ve Cezmi Baskın'a yaşam boyu onur ödülleri verilen festivalde Altın Elma kazanan filmler şunlar oldu: 

* En iyi film ödülü: İşe Yarar Birşey
* En iyi yönetmen: Pelin Esmer (İşe Yarar Birşey
* En iyi görüntü yönetmeni: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Birşey)
* En iyi kadın oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)
* En iyi erkek oyuncu: Bartu Çağlayan (Kelebekler)
* En iyi senaryo: Erkan Tunç (Martı)
* En iyi müzik: Ekin Üzeltüzenci (Körfez)
* Seyirci ödülü: İstanbul Kırmızısı (Ferzan Özipek)

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

Hazar Ergüçlü ödülünü ünlü oyuncu Vildan Atasever'den aldı.

 

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı
Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, en iyi görüntü yönetmeni ödülünü Gökhan Tiryaki'ye takdim etti.

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

Altın Elmaları İşe Yarar Birşey topladı

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