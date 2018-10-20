'Altın Elma'ları 'İşe Yarar Birşey' topladı
18. Frankfurt Türk Film Festivali, yedi dalda verilen Altın Elma Ödülleri töreni ile kapandı. Pelin Esmer'in 'İşe Yarar Birşey' filmi, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' dallarında geceden üç Altın Elma ile ayrıldı.
BU yıl yaklaşık 40 filmin gösterildiği 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Frankfurt Cinestar Metropolis sinema salonunda düzenlenen ödül töreni ile kapandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Frankfurt Başkansolosluğu, Hessen hükümeti, Frankfurt Belediyesi ve TÜRSAK Vakfı'nın da desteklediği festivalde Altın Elma ödülleri sahiplerini buldu. Yönetmen Pelin Esmer'in 'İşe Yarar Birşey', en iyi film, en iyi yönetmen ve görüntü yönetmeni dallarında Altın Elma ödüllerinin sahibi oldu. Yarışmada Hazar Ergüçlü (Kar) en iyi kadın, Bartu Küçükçağlayan (Kelebekler) en iyi erkek, Erkan Tunç (Martı) en iyi senaryo, Ekin Üzeltüzenci (Körfez) en iyi müzik ödüllerini aldı. Ödül törenine Vildan Atasever, Ezel Akay, Hazar Ergüçlü, Gani Müjde, yönetmen Murat Şeker, Pelin Esmer, yapımcı Şükrü Avşar ile TÜRSAK Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar'ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler katıldı.
ALMANLARA SESLENDİ: BİRLİKTE FİLM YAPALIM
Altın Elma Türkiye Jürisi Başkanı Ezel Akay, televizyon dizilerinin insanları yalnız bıraktığı izlenimi verse de hikaye anlatıcılığının altın çağını yaşadığını söyledi. Türk ve Almanların çok şanslı birliktelikle ortak hikayeler anlatır hale geldiklerini kaydeden Ezel Akay, Alman yapımcılara da “Birlikte film yapma yollarına bakalım” çağrısı yaptı.
Pelin Esmer'e ödülünü Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı verdi.
ÖDÜLLER ALMAN JURİDEN
Ezel Akay başkanlığında Gani Müjde, Şükrü Avşar, Mehmet Acar, Vildan Atasever, Hakan Bilgin ve Çiçek Kahraman’dan oluşan Türkiye jürisi, yarışma için on film belirledi. Daniel Zuta, Sebastian Popp, Jutta Feit, Julia Irene Peters, Cornelia Schendel, Mehmet Arif Özserin ve Claudia Prinz'den oluşan Almanya Jürisi, Altın Elma kazanan filmleri seçti. Türk ve Alman üniversite öğrencileri arasında gerçekleşen kısa film yarışmasında yönetmenler Anıl Gürol (Hikayeci) ile Sarah Fürstenberg Altın Elma kazandı.
ÖDÜL KAZANANLAR
Feridun Karakaya'ya vefa ödülü; Erden Kıral, Işıl Yücesoy ve Cezmi Baskın'a yaşam boyu onur ödülleri verilen festivalde Altın Elma kazanan filmler şunlar oldu:
* En iyi film ödülü: İşe Yarar Birşey
* En iyi yönetmen: Pelin Esmer (İşe Yarar Birşey
* En iyi görüntü yönetmeni: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Birşey)
* En iyi kadın oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)
* En iyi erkek oyuncu: Bartu Çağlayan (Kelebekler)
* En iyi senaryo: Erkan Tunç (Martı)
* En iyi müzik: Ekin Üzeltüzenci (Körfez)
* Seyirci ödülü: İstanbul Kırmızısı (Ferzan Özipek)
Hazar Ergüçlü ödülünü ünlü oyuncu Vildan Atasever'den aldı.
Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, en iyi görüntü yönetmeni ödülünü Gökhan Tiryaki'ye takdim etti.
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