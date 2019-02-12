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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
12.02.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

‘Altın Ayı’yı Türkiye’ye götürmek istiyoruz

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‘Altın Ayı’yı Türkiye’ye götürmek istiyoruz

Berlinale’de ‘Altın Ayı’ için favori görülen ‘Kız Kardeşler’, ilk gösteriminde çok yoğun övgü aldı. Annelerinin ölümünün ardından kasabada bir aileye besleme olarak verilen üç kız kardeşin köye döndükten sonra tekrar köyden çıkma mücadelesini anlatan film, hem görüntü hem hikâye olarak seyircileri etkiledi. Berlinale’ye katılan filmin yönetmeni ve senaristi Emin Alper, kadın başrol oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir, gösterimin ardından düzenlenen basın toplantısından sonra Hürriyet’e özel demeç verdi. Yönetmen ve oyuncular, gördükleri ilginin kendilerini çok heyecanlandırdığını ve ‘Altın Ayı’yı Türkiye’ye götürmek için umutlandırdığını söylediler.

KIZ Kardeşler’in Türkiye’de nisan ayı başında İstanbul Film Festivaliyle ilk kez gösterime gireceğini belirten Alper, "'Altın Ayı’yı almayı isteriz tabi. Filme çok yardımcı olur. Filmin dünyaya duyurulmasına çok yardımcı olur, ama filmin nihai olarak kalitesini belirleyen şeyin ödül olmadığını düşünüyorum. İstanbul’daki temel beklentimiz de mümkün olduğu kadar çok insanın filmi görmesi” dedi.
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı sarp dağların tepesindeki Havger köyünde çekilen filmin yönetmeni Emin Alper etkileyici doğa sahnelerini çekerken ne kadar zorlandıklarını şöyle anlattı:

ÖZEL BİR KÖY OLSUN İSTEDİK
“Çekim için çok köy taradık. Toros dağlarında birçok köyü inceledik. Ancak özel bir köy olmasını, biraz zamanlar üstü bir köy olsun istedik. Türkiye’de köyler son zamanlarda çok değişti. Çok çirkin bir yapılaşma var. Biz daha çok el değmemiş bir köy istedik ve sonunda Artvin-Erzurum arasında Yusufeli kasabasına bağlı eski adı Havger’i bulduk. Çekimler 5 hafta sürdü. 4 hafta sonbahar bir hafta kış. Çok zorluk çektik. Coğrafya zorluydu. Çekim yaptığımız köy, kaldığımız kasabaya bir saat uzaklıkta ve çok sarp bir yol. Yağmur yağdığı zaman uçurumun kenarından yalpalaya yalpalaya çıkıyorduk. Yüksek olduğu için hava soğuktu. Gece çekim yaparken soğuktan donduk.”

‘Altın Ayı’yı Türkiye’ye götürmek istiyoruz

GÜÇLÜ KADIN KİMLİĞİ
“Türkiye’de çok güçlü bir kadın kimliği geliyor. Kadınlar çok daha dirençli. Okumak istiyor, daha güzel bir yaşam istiyor. Aslında Türkiye’de artan kadın cinayetleri de buna tepki. Kadınlar özgürleştikçe, erkekler bunu kaldıramıyor. Son yıllarda artan kadın cinayetleri büyük ölçüde erkeklerin kontrolü kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Film daha güzel bir umudu yaratmanın filmi. Evrensel bir durum. Dünyanın her tarafında birçok insan daha iyi bir hayat kurma umudu besliyor. Bunun mücadelesini veriyor. Birçok insan daha güzel bir yaşam umuduyla işçi göçüyle Almanya’ya geldi. İnsanlar daha iyi bir yaşam arayışında.”

MEHMET AMCA BİZE EVİNİ AÇTI
Çekim için İstanbul’dan aşılmaz dağların tepesindeki Havger köyüne giden kadın oyuncular Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir ise köy yaşamına nasıl uyum sağladıkları sorusuna şu yanıtı verdiler: “Kasabadan köye uzanan yol asfalt değildi. Çekim araçlarımız geniş, köy yolu ise uzun ince bir yoldu. Ama orada olmak, havasını solumak, dağlar, çok şeyi anlamamızı sağladı. Şehirden ne kadar uzak olduğumuzu, doğanın o zor koşullarında yaşamanın ne kadar zor olduğunu hissettik. Etrafımızda inekler, kuzular vardı. Orada yaşayan köylülerle sohbet edildi, yemekler yenildi. 10 haneli bir köydü. Mehmet Amca set sırasında bize evini açtı. Her sabah soba yakıp çay hazırladı.”

 

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