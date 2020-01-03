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Avrupa
Ayhan CAN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Avrupalı Türkleri yakından ilgilendiriyor... İkinci zam geldi

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Avrupalı Türkleri yakından ilgilendiriyor... İkinci zam geldi

Türkiye’de asgari ücretin artmasıyla birlikte yurtdışı borçlanma miktarı da artmış oldu. Ancak bu, son altı ayda yapılan ikinci zam oldu.

Avrupalı Türkleri yakından ilgilendiriyor... İkinci zam geldiİlk zam, 01.08.2019’da yürürlüğe giren yeni yasayla geldi. Günlük borçlanma 27.28 TL’den 38.38 TL’ye çıktı. Şimdi ise asgari ücretin artmasıyla birlikte 44.14 TL oldu.

YARIN HÜRRİYET'TE, HÜRDANIŞ KÖŞESİNDE

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