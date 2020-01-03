Ayhan CAN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:34,
Avrupalı Türkleri yakından ilgilendiriyor... İkinci zam geldi
Türkiye’de asgari ücretin artmasıyla birlikte yurtdışı borçlanma miktarı da artmış oldu. Ancak bu, son altı ayda yapılan ikinci zam oldu.
İlk zam, 01.08.2019’da yürürlüğe giren yeni yasayla geldi. Günlük borçlanma 27.28 TL’den 38.38 TL’ye çıktı. Şimdi ise asgari ücretin artmasıyla birlikte 44.14 TL oldu.
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