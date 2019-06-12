Alptuğ Sözen Station: Hayat kurtarırken öldüğü istasyona ismi verildi
Almanya’nın Frankfurt kentinde geçen yıl raylara düşen kişiyi kurtardıktan sonra gelen metronun altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi, kentin en işlek metro istasyonlarından Ostendstrasse’ye verildi. Ostendstrasse’nin ismi Alptuğ Sözen Station / Ostendstrasse olarak değiştirildi.
FRANKFURT’ta geçen yılın kasım ayında meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi Frankfurt Büyükşehir Belediyesi ve Alman Demiryolları’nın (Deutsche Bahn) aldığı istisnai bir kararla olayın yaşandığı istasyona verildi.
Demiryoluna düşen kişiyi kurtardıktan sonra metronun altında kalıp yaşamını yitiren 17 yaşındaki kahramanı anmak ve kahramanlığının anlatıldığı kitabeyi açmak için düzenlenen törende hüzünlü anlar yaşandı.
OKUL VE ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI DA GELDİ
Alptuğ’un acılı annesi, babası, kardeşi, Türkiye’de yaşayan büyükanne ve büyükbabasının da geldiği törene Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Deutsche Bahn yetkilileri, Sözen Ailesinin yaşadığı Hanau kentinin temsilcileri ve büyük bölümü Alptuğ’un okul ve çocukluk arkadaşı çok sayıda genç katıldı.
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