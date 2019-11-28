Alpay Yaman’ın hedefi ‘Kıtalararası Şampiyonluk’
Almanya Şampiyonu boksör Alpay Yaman, profesyonel boksun prestijli unvanlarından ‘IBO Kıtalararası Şampiyonluğu’ için cumartesi günü ringe çıkıyor. Almanya’nın Krefeld kentindeki Yayla–Arena’da gerçekleştirilecek karşılaşmada Yaman’ın rakibi de kendi kategorisinde Almanya Şampiyonu olan Alexander Rigas.
GEÇTİĞİMİZ yıl başında profesyonel boksa geçen ve kısa bir süre önce profesyonel boks kulübü EC Boxing’e katılan Alpay Yaman’ın hedefi, Dünya Şampiyonluğu. Almanya’nın en büyük boks organizasyonlarından GBA’nın (German Boxing Organisation – Alman Boks Organizasyonu) yarı ağır sıklette Almanya Şampiyonu olan Yaman’ın rakibi Alexander Rigas da ülkenin diğer boks organizasyonu BDB’nin (Bund Deutscher Boxer – Alman Boksörler Birliği) aynı kategorideki şampiyonluk unvanını taşıyor. Her iki boksör de şimdiye kadar 9 kez profesyonel olarak ringe çıktı ve 5’i nakavt olmak üzere bu maçların hepsini kazandı.
Almanya doğumlu 27 yaşındaki Alpay Yaman, küçük yaşlardan itibaren boks ve kick boks yapıyor. Hem amatör hem de profesyonel olarak önemli başarılara imza atan Yaman, kick boksta 2014 yılında Almanya ve 2016 yılında Avrupa şampiyonluklarını kazandı. Genç sporcu, gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden Krefeld merkezli Yayla Türk tarafından destekleniyor.
RAP KONSERİ DE OLACAK
Almanya şampiyonu iki boksörün ‘kıtalararası şampiyonluk’ için ringe çıkacakları maç, ‘Night For Masters’ organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek. Yayla-Arena’daki organizasyon, 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Bazı televizyon kanallarından canlı yayınlanacak olan ‘Night for Masters’ta boksun yanı sıra karma dövüş sporlarından MMA ve K-1 karşılaşmaları da gerçekleştirilecek. Türkiye kökenli Alman rap sanatçısı ve sosyal medya fenomeni ‘Sero ol Mero’ da gecede konser verecek.
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