Almila, dördüncü kez 'Olay Yeri'nde!
29 yaşındaki oyuncu Almila Bağrıaçık, Axel Milberg ile birlikte Kiel’deki ‘Olay Yeri’ dizisinde 4’üncü kez kamera karşısına çıkıyor.
Berlin’de yaşayan ‘Olay Yeri’ dizisinde komiser karakterini canlandıran Bağrıaçık, bu rolün kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi. Polisiye dizisinin Alman kamuoyunda önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Almila Bağrıaçık, “Ama benim rüyamdı diyemem. Doğrusu ‘4 Blocks’ filmiyle çok daha fazla ilgi gördüm. Berlin’de yaşadığım için Kiel’deki ‘Olay Yeri’yle o kadar fazla ilgi görmedim” dedi.
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