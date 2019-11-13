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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv, Facebook
13.11.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

‘Almanya’yı yönetmeye hazırız ve talibiz’

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‘Almanya’yı yönetmeye hazırız ve talibiz’

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Belit Onay’ın yüzde 52.9 oyla Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini Hürriyet’e değerlendirdi. Türk toplumunun Almanya’da yönetime talip olduğunu belirten Sofuoğlu, “Alman toplumu Hannover’de Belit Onay’ı seçerek buna hazır olduğunu gösterdi” dedi.

TÜRKİYE kökenli bir misafir işçi çocuğu Belit Onay’ın Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Türk toplumunda nasıl bir etki yarattı?
Bana gelen tepkiler oldukça olumlu. Bu olay, 1960’lı yıllarda gelen misafir işçi çocuklarının artık Federal Almanya’yı yönetecek düzeye gelmiş olmalarını, büyükşehir belediye başkanlığı yapmaya yetkin olduklarını gösteriyor. Onay’ın başkan seçilmesi, birinci nesil Türk toplumu için gurur duyacakları bir başarı kaynağı olduğu gibi, genç nesil için de önemli bir sinyal. Çünkü Belit Onay gibi kişiler, önümüzdeki dönemlerde rol model teşkil edebilecek insanlar.
Almanya’da ırkçılığın, aşırı milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde bir göçmen kökenlinin büyükşehir belediye başkanı seçilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Biraz şaşırtıcı değil mi?
Bir taraftan şaşırtıcı. Ama seçim sonucu Almanya’da ‘hissedilir yanlış bir gerçekliği’ de ortaya koydu. Belit Onay atanmadı, seçimle iş başına geldi. İnsanlar sandığa giderek oylarıyla onu seçti. Bu da gösteriyor ki, Almanya’da kin ve nefret söylemiyle Almanya’nın asıl gerçekliği arasında büyük bir bağlantı yok. Kin ve nefret söylemleri daha çok marjinal. Onlar azınlıktalar ama sesleri yüksek. Bu da bazen Almanya’nın gerçekliği gibi kabul ediliyor. Bu doğru değil.”

‘Almanya’yı yönetmeye hazırız ve talibiz’
‘SEÇMEN AŞIRILARI DİNLEMEDİ’
Genel seçimde yüzde 13’e yakın, eyalet seçimlerinde yüzde 23.4 oy alan bir aşırı sağcı parti de var. Bu da Almanya’nın bir gerçeği değil mi?
Hannover seçimlerinde tüm karşı kampanyalarına rağmen Belit Onay kazandı. Seçmen onları dinlemedi. Belit Onay yüzde 52.9 gibi açık farkla seçimi kazandı. Bu da onların Almanya’da yalnız kaldıklarının bir göstergesi.
Hannover’deki seçim sonucu buradaki Türk toplumuna nasıl bir mesaj verdi?

Bence verdiği mesaj şu; Bizim yaşamımızın merkezi Almanya. Özellikle gençlere bu mesajı verdi. Türkiye’de siyasete atılma yerine, Almanya’da yaşadığı şehrin belediye başkanı olma düşüncesini teşvik etti. Almanya’da yönetmeye, Almanya’nın geleceğini birlikte şekillendirmeye artık bizim talip olmamız gerekiyor. Belit Onay, Türkiye veya göçmen kökenli ilk belediye başkanı değil. Bazı küçük yerlerde belediye başkanı seçilen Türkiye kökenliler var. Ama Belit Onay ilk kez bir eyaletin başkentinde büyükşehir belediye başkanı seçildi. Bu, burada yaşayan Türkiye kökenlileri siyasete atılmak için daha çok cesaretlendirecek. Nürnberg’de yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde de FDP’nin adayı bir Türkiye kökenli. Şansı var veya yok. Ama tüm bunlar biz Türk toplumunun Almanya’da yönetime aday olduğumuzun bir göstergesi.”

‘Almanya’yı yönetmeye hazırız ve talibiz’
‘YÖNETMEYE HAZIRIZ’
Göçün üzerinden 60 yıl geçti. Türk toplumu büyükşehir belediye başkanı çıkarmakta biraz da gecikmiş sayılmaz mı?
Türk toplumu daha önce buna hazır değildi. Türkler 60 yıl içinde çok büyük başarılar elde etti. Ekonomik ve kültürel alanda. Siyasette birçok milletvekili, parti başkanı çıkardılar. Ama ilk defa büyük bir kenti yönetebilecek duruma gelinmesi çok yeni bir gelişme. Geçtiğimiz 10 yıl içinde Türk toplumunun Almanya’ya yönelik düşünceleri, girişimleri, aynı zamanda projeleri gittikçe artmaya başladı. ‘Almanya’yı yönetmeye hazırız ve talibiz’ düşüncesi giderek yerleşiyor. Alman toplumunun da bunu kabule hazır olduğu görülüyor. Sonuçta Hannover’de Belit Onay’ı Alman seçmen seçti. Önemli olan, doğru projeler ve söylemlerle yola çıkmak. Köken pek rol oynamıyor.

‘Almanya’yı yönetmeye hazırız ve talibiz’

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