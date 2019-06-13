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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
13.06.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Almanya’yı karıştıran cinayete Alanya Kebap’ta gece tatbikatı

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Almanya’yı karıştıran cinayete Alanya Kebap’ta gece tatbikatı

Almanya’da geçen yıl ölümle sonuçlanan bıçaklı cinayetin ardından sokaklarında yabancı avına çıkılan Chemnitz’de, olayın yaşandığı Alanya Kebap’ın önünde tatbikat yapıldı.

ALMANYA’NIN Chemnitz kentinde geçen yıl Alanya Kebap adlı restoranın önünde yaşanan ve sonrasında tüm dünyadan tepki çeken görüntülerin yaşandığı davaya bakan Chemnitz Eyalet Mahkemesi, baştanığın ifadelerinin doğruluğu konusunda bir yargıya varmak için Alanya Kebap önünre gece tatbikatına karar verdi. Mahkeme 13’üncü duruşmayı bu tatbikatla dışarıya, olayın yaşandığı yere taşıdı.
Geçen ağustos ayında Alanya Kebap önünde sırada bekleyen Küba asıllı bir Alman’a, biri Suriyeli diğeri Iraklı iki mülteci, uyuşturucu var mı diye sormuş. “Defol git burdan” cevabı üzerine çıkan kavgada bıçakla yaralanan Alman hayatını kaybetmişti. Bu olayı siyasi amaçla kullanan aşırı sağcılar ise ertesi gün kentte yabancı avına çıkmış, olaylar tüm dünyada tepki ve korku yaratmıştı. Başbakan Merkel, olayları ‘sürekavı’ olarak nitelemişti.

Almanya’yı karıştıran cinayete Alanya Kebap’ta gece tatbikatı

RESTORANIN PENCERESİNDEN OLAY YERİNE BAKTILAR
23 yaşındaki Suriyeli mültecinin sanık olarak yargılandığı cinayette asıl katil zanlısı olduğu sanılan Iraklı ise firarda ve kırmızı bültenle aranıyor.
Olayın baş tanığı ise Alanya Kebap’ta o zaman aşçı olarak çalışan 30 yaşındaki bir Lübnanlı. Baştanık ifadesinde olayı restoranın penceresinden seyrettiğini ve saldırganı gördüğünü söylemişti. Mahkeme baştanığın ifadesiyle ilgili kesin bir yargıya varmak için olayın yaşandığı Alanya Kebap ve önünde tatbikat yaptı. Sanık, mahkeme heyeti, savcı ve avukatların da hazır bulunduğu tatbikat nedeniyle restoranın önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Basın ve izleyiciler sıkı güvenlik kontrolünden geçti. Mahkeme heyeti, savcı ve avukatlar, tanığın ifadesinde belirttiği pencereden olay yerine baktı. 40-50 metre ilerideki olay yerinin pencereden net görünüp görünmediğini bizzat tespit etmeye çalıştı. Sonuç hakkında ise mahkeme heyeti bir değerlendirmede bulunmadı. Bu tatbikatın karar için önemli olacağı belirtildi.

Almanya’yı karıştıran cinayete Alanya Kebap’ta gece tatbikatı

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