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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
03.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

‘Almanya’yı ayaklar altına aldılar, ülkeyi terk etmek zorundalar’

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‘Almanya’yı ayaklar altına aldılar, ülkeyi terk etmek zorundalar’

Yeni yıl kutlamalarında içkili dört sığınmacının sokakta önüne gelen saldırmasını sert şekilde eleştiren Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer “Kim konuk haklarını kötüye kullanıyorsa Almanya’yı terk etmek zorunda. Bunlar yasalarımızı ve toplumumuzu da ayaklar altına aldı” dedi.

ALMANYA’da 2018’in son aylarında sık sık dile getirilen suça karışan mültecilerin hızlı şekilde sınır dışı edilmeleri tartışması, 2019’un ilk günlerinde de ülkenin gündeminde. Amberg kentinde yılbaşı kutlamaları sırasında içkili dört sığınmacı gencin sokakta önüne gelene saldırmasına çok sert tepki gösteren Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, suça karışan mültecilerin ülkelerinde tutmayacaklarını söyledi. Mayer “Suça karışan mülteciler için şu geçerli: Kim konuk haklarını kötüye kullanıyorsa Almanya'yı terk etmek zorunda. Suçlulara düzenli olarak yaptırımlar uygulayacağız ve bu yaptırımları cezalarından önce, cezalarını çektikleri sırada veya cezalarını çektikten sonra da uygulamaya devam edeceğiz. Bunlara yönelik elektronik kelepçe, pranga, ikamet zorunluğu veya düzenli olarak yetkili birimlere bilgi verme şekilde önlemler alınmalı” dedi.

EN AĞIR CEZAYI VERMELİYİZ
Mayer “Amberg’de yaşanan olayların benzerlerine ne izin verilecek ne de cezasız bırakılacak. Öncelikle herkes bilsin ki Bavyera Polisi soruşturmayı detaylı olarak sürdürüyor. Bu tür şiddet olaylarına en sert cevabı yasalar verecektir. Eğer ülkemizde saldırganlar sokakta insanlara saldırıyor, tekmeliyorsa yasalarımızı ve toplumumuzu da ayaklar altına alıyor demektir. Bu olay benim yaşadığım en kötü deneyimimdir. Burada yasalar en ağır cezayı vermeli. Yasalar buna izin vermiyorsa o zaman değiştirilmeli” dedi.

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