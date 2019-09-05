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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
05.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Almanya’yı ayağı kaldıran dava sonuçlandı! İki sapık...

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Almanya’yı ayağı kaldıran dava sonuçlandı! İki sapık...

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Lüdge’deki kamp yerinde yıllarca küçük yaşta çok sayıda çocuğa yüzlerce defa cinsel saldırıda bulunan iki sanığın cezası belli oldu. Hâkim bir sanığa 12, diğerine 13 yıl ağırlaştırmış hapis cezası verdi.

DETMOLD’da görülen davada 56 yaşındaki Andreas V. ile 34 yaşındaki Mario S., ilkokul çağına gelmemiş çok sayıda küçük çocuğa en az 200 kez cinsel saldırıda bulunmak, saldırıları kaydedip internet üzerinden yaymakla suçlanıyordu. İki sanık, yargılama sırasında suçlarını itiraf etmişlerdi.

Almanya’yı ayağı kaldıran dava sonuçlandı İki sapık...

HER YIL MUAYENE OLACAKLAR
Hâkim, Andreas V.’ye 13, Mario S.’ye de 12 yıl hapis cezası verdi. İki sapık, cezalarını çektikten sonra bilirkişi kontrolünden geçirilecek ve bilirkişi her yıl ikiliyi muayene edecek. İyileştikleri ve çocuklar için artık tehlike arz etmedikleri yönünde görüş oluşmadıkça özgürlüklerine kavuşamayacaklar.

DELİLLER KAYBOLMUŞTU
İki sanık geçen yıl aralık ayında yakalanmıştı. Tutuklu yargılanan sanıkların soruşturması yürütülürken, polis bazı delillerin bulunduğu CD’leri ve belgeleri kaybetmişti. Savcı, delilerin kaybolmasında sorumlu polisler ile ilgili de inceleme başlatmıştı.

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