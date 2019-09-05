Almanya’yı ayağı kaldıran dava sonuçlandı! İki sapık...
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Lüdge’deki kamp yerinde yıllarca küçük yaşta çok sayıda çocuğa yüzlerce defa cinsel saldırıda bulunan iki sanığın cezası belli oldu. Hâkim bir sanığa 12, diğerine 13 yıl ağırlaştırmış hapis cezası verdi.
DETMOLD’da görülen davada 56 yaşındaki Andreas V. ile 34 yaşındaki Mario S., ilkokul çağına gelmemiş çok sayıda küçük çocuğa en az 200 kez cinsel saldırıda bulunmak, saldırıları kaydedip internet üzerinden yaymakla suçlanıyordu. İki sanık, yargılama sırasında suçlarını itiraf etmişlerdi.
HER YIL MUAYENE OLACAKLAR
Hâkim, Andreas V.’ye 13, Mario S.’ye de 12 yıl hapis cezası verdi. İki sapık, cezalarını çektikten sonra bilirkişi kontrolünden geçirilecek ve bilirkişi her yıl ikiliyi muayene edecek. İyileştikleri ve çocuklar için artık tehlike arz etmedikleri yönünde görüş oluşmadıkça özgürlüklerine kavuşamayacaklar.
DELİLLER KAYBOLMUŞTU
İki sanık geçen yıl aralık ayında yakalanmıştı. Tutuklu yargılanan sanıkların soruşturması yürütülürken, polis bazı delillerin bulunduğu CD’leri ve belgeleri kaybetmişti. Savcı, delilerin kaybolmasında sorumlu polisler ile ilgili de inceleme başlatmıştı.
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