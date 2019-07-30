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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN FOTOĞRAFLAR: dpa
30.07.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Almanya’yı ayağa kaldırdı: Acil toplanacaklar

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Almanya’yı ayağa kaldırdı: Acil toplanacaklar

Frankfurt’ta küçük çocuğun trenin altına itilmesi olayı Almanya’da büyük tartışmalar yol açtı. Federal İçişleri Bakanı Seehofer tatilini yarıda keserek güvenlik birimlerinin başındaki yetkilileri acil toplantıya çağırdı. Bakan hem Frankfurt Garı’nda meydana gelen olayı hem de tren istasyonlarında alınacak güvenlik önlemlerini masaya yatıracak.

ÜLKEYİ ayağa kaldıran olay sonrası Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer olayı kınayarak, “Beni derinden etkileyen bir olay. Saldırganın yargıya hesap vermesi ve hak ettiği cezayı alması için hukuk devleti çerçevesinde tüm olanaklar kullanılacaktır” dedi. Bakan Seehfor, son günlerde şiddet olaylarının artması ve işlenen cinayet ile ağır suçlar nedeniyle güvenlik birimlerinin başındaki yetkililerle Berlin’de toplantı yapacak.

Almanya’yı ayağa kaldırdı: Acil toplanacaklar
Horst Seehofer

IRKÇI OLAYLAR ARTTI
Bugün öğleden sonra yapılacak toplantıda işlenen ağır suçlar, alınacak önlemler ve tren istasyonlarının ne kadar güvenli olduğu konuşulacak. Bilindiği gibi son dönemde Almanya’da peş peşe ırkçı saldırılar düzenlendi. Haziran’ın başında Kassel Bölge Valisi evinin terasında ırkçı bir kişi tarafından öldürüldü. Ardından Hessen Eyaleti’nde bir ırkçı silahlanarak sokakta yabancı avına çıktı. Karşısına çıkan ilk yabancıya silahla üç el ateş etti. 26 yaşındaki Eritreli karnından yaralandı. Voerde Tren İstasyonu’nda Sırp kökenli bir kişi tanımadığı bir kadını durup dururken trenin önüne itti. 13 yaşında oğlu olan 34 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

ICE’NİN ÖNÜNE İTTİ
Pazartesi sabah saat 10.00 sıralarında 40 yaşındaki bir saldırgan, Frankfurt Garı’nda 40 yaşındaki bir kadını ve 8 yaşındaki oğlunu hızlı tren olarak bilinen ICE’nin önüne itmişti. Anne son saniyede trenin altında kalmaktan kurtulurken, oğlu ise trenin altına kalarak hayatını kaybetmişti. Bir başka kadını daha raylara itmek isteyen saldırgan, daha sonra gardan kaçmak istemiş fakat yolcular tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.

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