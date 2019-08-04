Almanya’ya ne oldu
Almanya günlerdir Frankfurt’taki korkunç olayı tartışıyor. İsviçre’de sığınmacı statüsüyle yaşayan, ruh sağlığı bozuk bir Eritreli Habte A., bir anneyle 8 yaşındaki oğlunu trenin önüne itti.
ANNE kurtuldu, çocuk ise yaşamını yitirdi.
Bu olay Almanya’yı dehşete düşürdü.
“Suçu daha önce mi planladı?” ve “Neden çocukla annesini trenin önüne itti?” bilinmiyor.
Habte A. konuşmuyor.
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Olayın üzerinden daha bir hafta geçmeden, Stuttgart’ta İssa Mohammed adlı bir kişi kılıçla Wilhelm L. adlı bir kişiyi öldürdü.
Arka arkaya yaşanan ve özellikle yabancıların karıştığı şiddet olayları, “Almanya güvensiz bir ülke mi oluyor?” tartışmalarına yol açtı. Aşırı sağ parti AfD, yabancıların karıştığı suç olaylarını siyasete malzeme yaparak Almanya’da güvenliğin tehlikede olduğu korkusunu yayıyor.
Ancak istatistikler tersini söylüyor.
Polis raporuna göre geçen yıl Almanya’da tecavüz, adam yaralama, gasp, hırsızlık ve adam öldürme gibi suç olayları yüzde 3.6 oranda azaldı.
Geçen yıl son 10 yılın en düşük suç olayı kaydedildi.
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Şiddet suçları 2007 yılına kıyasla yüzde 12.2 oranda azaldı. 1997’de 3 bin 288 cinayet ve adam öldürme olayı kaydedilirken, 2017’de bu sayı 2 bin 379’a, 2018’de 2 bin 471’e geriledi. 2015 mülteci akınından önce 2014 yılında polis 6 milyonun üzerinde suç olayı kaydetmişti.
Fakat suç olayları azalırken, suç olaylarına katılan yabancıların ve göçmenlerin oranı artıyor. Tecavüz olaylarında zanlıların yüzde 39’u, adam yaralama suçlarında yüzde 38’i, hırsızlık suçlarında yüzde 71’i, cinayet ve adam öldürmede zanlıların yüzde 43’ü yabancı.
Yabancıların Alman nüfusa oranı ise yüzde 12.
Kamuoyu, yabancılar tarafından işlenen suçlara karşı daha duyarlı. AfD, neonaziler tarafından işlenen Kassel Valisi cinayetini malzeme yapmıyor. Ama Frankfurt tren istasyonundaki olay için, “Daha ne olması bekleniyor” diye kamuoyunu kışkırtıyor.
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Almanya’daki istasyonlarda trenin önüne itilme vakaları ise insanları ürpertiyor. Metro, banliyö treni ve trenle yolculuk yapan herkes, “Bu benim de başıma gelebilirdi!” korkusu yaşıyor.
Raylarda ne kadar insanın can verdiği konusunda polis bir istatistik hazırlıyor.
Nürnberg tren istasyonunda bu yılın başında kavga eden gençler, üç genci trenin önüne itti. İki genç hayatını kaybetti.
Frankfurt tren istasyonunda yaşanan son olay ise raylarda ölümü önlemek için peronda yolcularla tren arasında cam duvar tartışmasını gündeme getirdi. Asya ülkelerinde olduğu gibi tren perona girip durduktan sonra cam duvarın kapılarının açıldığı bir sistem getirilmesi isteniyor.
Ancak demiryolları bu sisteme çok pahalıya mal olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.
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