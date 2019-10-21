Almanya’ya katkılarınız için teşekkür ediyorum
Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) 70. yıl kutlamalarına katılan Başbakan Merkel, sendikacılara ülkeye yaptıkları katıdan dolayı teşekkür etti.
ALMAN Sendikalar Birliği (DGB) kuruluşunun 70’inci yılını kutladı. Kutlamalara katılan Başbakan Angela Merkel, Almanya’da son dönemde yaşayan saldırılara da değindi. “İnsanlara yönelik kin, nefret ve şiddet görmezden gelemeyiz. Bu konuda birlik olmalı ve birliğimiz için çaba gösterenleri desteklemeliyiz” diyen Merkel, sendikaların ülkenin kalkınmasına yaptığı katkının önemine değindi ve teşekkür etti. Merkel, DGB üyelerinden kamu alanında daha fazla etkili olmasını da istedi.
6 MİLYON ÜYELERİ VAR
70 yaşına giren sendikaların çatı kuruluşu DGB’nin bünyesinde sekiz farklı sendika bulunuyor. DGB bünyesinde IG Metall, Hizmet Sendikası ver.di, Polis Sendikası, Demiryolu ve Ulaşım Sendikası, İnşaat Çalışanları Sendikası, Tarım Çalışanları Sendikası, Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ile Restoran ve Eğlence Sektörü Çalışanları Sendikası bulunuyor. Toplu sözleşme görüşmelerine katılmayan DGB, buna karşılık üye sendikalarını siyaset ve diğer alanlarda temsil ediyor. En çok üye sayısına iki Almanya’nın birleşmesinden sonra sahip olan DGB’nin, 1992 yılında 12 milyon üyesi bulunuyordu. Zamanla üyelerini kaybeden DGB’nin günümüzde 6 milyon civarında üyesi var.
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