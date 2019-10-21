Almanya’ya katkılarınız için teşekkür ediyorum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN/ Fotoğraflar: dpa
21.10.2019 - 17:54, Son Güncelleme:

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Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) 70. yıl kutlamalarına katılan Başbakan Merkel, sendikacılara ülkeye yaptıkları katıdan dolayı teşekkür etti.

ALMAN Sendikalar Birliği (DGB) kuruluşunun 70’inci yılını kutladı. Kutlamalara katılan Başbakan Angela Merkel, Almanya’da son dönemde yaşayan saldırılara da değindi. “İnsanlara yönelik kin, nefret ve şiddet görmezden gelemeyiz. Bu konuda birlik olmalı ve birliğimiz için çaba gösterenleri desteklemeliyiz” diyen Merkel, sendikaların ülkenin kalkınmasına yaptığı katkının önemine değindi ve teşekkür etti. Merkel, DGB üyelerinden kamu alanında daha fazla etkili olmasını da istedi.

Almanya’ya katkılarınız için teşekkür ediyorum

6 MİLYON ÜYELERİ VAR
70 yaşına giren sendikaların çatı kuruluşu DGB’nin bünyesinde sekiz farklı sendika bulunuyor. DGB bünyesinde IG Metall, Hizmet Sendikası ver.di, Polis Sendikası, Demiryolu ve Ulaşım Sendikası, İnşaat Çalışanları Sendikası, Tarım Çalışanları Sendikası, Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ile Restoran ve Eğlence Sektörü Çalışanları Sendikası bulunuyor. Toplu sözleşme görüşmelerine katılmayan DGB, buna karşılık üye sendikalarını siyaset ve diğer alanlarda temsil ediyor. En çok üye sayısına iki Almanya’nın birleşmesinden sonra sahip olan DGB’nin, 1992 yılında 12 milyon üyesi bulunuyordu. Zamanla üyelerini kaybeden DGB’nin günümüzde 6 milyon civarında üyesi var.

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