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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
09.05.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Almanya’ya iş gücü göçü yasası geliyor

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Almanya’ya iş gücü göçü yasası geliyor

Almanya’da koalisyon hükümetinin üzerinde uzlaşmaya vardığı nitelikli iş gücü göçü yasası ilk kez Meclise geldi. Yasa tasarısı AB dışından Almanya’ya nitelikli iş gücü göçüne kapıları açıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yeterli derecede kalifiyeye ve çalışma sözleşmesine sahip kişiler Almanya’da çalışma fırsatı bulacak.

YASA tasarısını tarihi bir karar olarak niteleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Biz bununla uzman iş gücü göçünü yönlendirmek istedik” dedi. Ülkede nitelikli iş gücü ihtiyacının nüfus azalması dolayısıyla daha da artacağını ifade eden Seehofer, bu problemi çözmek için öncelikli olarak Almanya ve AB içindeki iş gücünden yararlanılacağını kaydetti: “Ama gelecekte Almanya’da uzman iş gücüne duyulan açığı kapatmaya bu yeterli gelmeyecek. Bu nedenle hükümet olarak, uzman iş gücü yasasını getiriyoruz. Bu yasayla, ekonomimizin acilen ihtiyacı olan uzman iş gücünün düzenli biçimde bize gelmesi için gerekli şartları yaratıyoruz. Yasa tasarısı, kimin, hangi şart ve kriterlerde Almanya’ya gelip çalışabileceğini çok açık biçimde belirliyor.”

Almanya’ya iş gücü göçü yasası geliyor
Horst Seehofer

KÖTÜYE KULLANANLARA GÖÇ YASAĞI
Mevcut yasa sadece yüksekokul mezunlarına Almanya’da çalışma izni veriyor. Yeni yasa, yüksekokul mezunlarının yanı sıra yeterli derecede kalifiye olan ve ihtiyaç duyulan meslekte eğitimi görmek isteyenlere de Almanya’ya gelme izni verecek. Yasa tasarısının bu yıl içinde Federal Meclisten geçmesi ve 2020 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya’da çalışmak için başvuranların diploma ve sertifikalarının yurt dışındaki Alman temsilcilikleri tarafından inceleneceğini, geçerli bir kalifiyeye sahip olanların çalışmak için Almanya’ya gelebileceğini söyledi. Seehofer, nitelikli iş gücü göçünü kötüye kullanmaya kalkışan ülkelere ise göç yasağı uygulayacaklarını kaydetti. İçişleri Bakanı
Seehofer, ülkenin ekonomik geleceği ve refahının, işletmelerin ihtiyacı olan uzman iş gücünü güvence altına alınmasından geçtiğini vurguladı.

AfD KARŞI ÇIKTI
Aşırı sağcı AfD, yasa tasarısıyla Almanya’nın Afrika ve diğer ülkelerden göç akınına uğrayacağını savundu. AfD göç politikaları sözcüsü Gottfried Curio, “Yasayla iş gücü değil, yabancı kültürler Almanya’ya gelecek. Bu da ücret ve konut dampingine yol açacak. Döner şişini takan bile meslek eğitimi adı altında buraya gelecek” dedi. Yeşiller ve FDP ise yasayı yetersiz buldu ve çok sayıda engel konulmasını eleştirdi.
Çalışma Bakanı Hubertus Heil de, “Birçok bölge ve sektörde şimdiden nitelikli iş gücü açığı var. Bu sorun gelecek yıllarda daha da büyüyecek. Nitelikli iş gücüne İhtiyaç olduğuna inanmıyorsanız, gidip bir Alman iş yerine sorun” dedi.

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