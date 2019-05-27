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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gülay YILMAZ/ MÜNİH
27.05.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Küresel Kadın Ödülleri’nde Almanya’yı, Türk iş kadını temsil edecek

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Küresel Kadın Ödülleri’nde Almanya’yı, Türk iş kadını temsil edecek

Her yıl özgün çalışmaları ve başarılarıyla öne çıkmış dünyadaki ilham verici kadınlara verilen Global Women 2019’a (Küresel Kadın Ödülleri) bu yıl Almanya’dan ‘Girişimcilik Kategorisinde’ Türk iş kadını Hatice Nizam aday gösterildi. Nizam, başarısının ülkede büyük ilgi görmesi, güçlü karakteri ve yaratıcılığıyla kadınlara ilham verdiği için ödüle aday seçildi.

ULUSAL Küresel Kadın Ödülleri için uluslararası çevrimiçi oylaması, ülkeleri temsilen seçilen adayların açıklanmasıyla 25 Mayıs itibarıyla başladı ve 7 Temmuz gece yarısına kadar sürecek. Ödüle aday gösterilenlerin, topluma yönelik başarılı projeler geliştirmiş olması, uluslararası veya ulusal işlerde farkındalığa ulaşması ve bulundukları sektörlerde yetkili kuruluşlar tarafından beğenilmesi şartı aranıyor.

Küresel Kadın Ödülleri’nde Almanya’yı, Türk iş kadını temsil edecek

KAZANAN İSİMLER 13 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK
Dört yıl önce başlayan kampanya, bugün farklı şehir ve ülkelerde 27 kulüple devam ediyor. 18 ülkeden farklı kategorilerde adaylar arasında yarışacak olan Hatice Nizam Türklerden destek beklediğini söyledi. Çevrimiçi yapılacak oylama sonrasında finale kalanlar ve ödül kazananların isimleri 13 Temmuz’da Londra’da Küresel Kadın Zirvesi Galası’nda açıklanacak.

‘MEMLEKETİM DESTEKLERSE KAZANACAĞIM’
Almanya’yı temsil edecek olan Hatice Nizam, Küresel Kadın 2019’a seçilmenin gururunu yaşadığını belirterek, ”Beni desteklemek isteyenlere şimdiden teşekkür ederim, çevrimiçi oylamaya Türkiye’den de katılınılabiliyor, eğer memleketimden de gerekli desteği alacak olursam kazanacağıma inanıyorum ve gerçekten çok heyecanlıyım” dedi. Oylama için Adres: https://voting.globalwomansummit.com/global-woman-entrepreneur-awards-finalists/

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