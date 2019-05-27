Küresel Kadın Ödülleri’nde Almanya’yı, Türk iş kadını temsil edecek
Her yıl özgün çalışmaları ve başarılarıyla öne çıkmış dünyadaki ilham verici kadınlara verilen Global Women 2019’a (Küresel Kadın Ödülleri) bu yıl Almanya’dan ‘Girişimcilik Kategorisinde’ Türk iş kadını Hatice Nizam aday gösterildi. Nizam, başarısının ülkede büyük ilgi görmesi, güçlü karakteri ve yaratıcılığıyla kadınlara ilham verdiği için ödüle aday seçildi.
ULUSAL Küresel Kadın Ödülleri için uluslararası çevrimiçi oylaması, ülkeleri temsilen seçilen adayların açıklanmasıyla 25 Mayıs itibarıyla başladı ve 7 Temmuz gece yarısına kadar sürecek. Ödüle aday gösterilenlerin, topluma yönelik başarılı projeler geliştirmiş olması, uluslararası veya ulusal işlerde farkındalığa ulaşması ve bulundukları sektörlerde yetkili kuruluşlar tarafından beğenilmesi şartı aranıyor.
KAZANAN İSİMLER 13 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK
Dört yıl önce başlayan kampanya, bugün farklı şehir ve ülkelerde 27 kulüple devam ediyor. 18 ülkeden farklı kategorilerde adaylar arasında yarışacak olan Hatice Nizam Türklerden destek beklediğini söyledi. Çevrimiçi yapılacak oylama sonrasında finale kalanlar ve ödül kazananların isimleri 13 Temmuz’da Londra’da Küresel Kadın Zirvesi Galası’nda açıklanacak.
‘MEMLEKETİM DESTEKLERSE KAZANACAĞIM’
Almanya’yı temsil edecek olan Hatice Nizam, Küresel Kadın 2019’a seçilmenin gururunu yaşadığını belirterek, ”Beni desteklemek isteyenlere şimdiden teşekkür ederim, çevrimiçi oylamaya Türkiye’den de katılınılabiliyor, eğer memleketimden de gerekli desteği alacak olursam kazanacağıma inanıyorum ve gerçekten çok heyecanlıyım” dedi. Oylama için Adres: https://voting.globalwomansummit.com/global-woman-entrepreneur-awards-finalists/
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